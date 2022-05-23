Під ворожим вогнем — як ЗСУ евакуювали людей та тварин із села Руські Тишки

Українським армійцям вдалося під ворожим вогнем вивезти жителів села Руські Тишки. А заразом і п’ять коней, трьох кіз і двох собак.

На таку ризиковану евакуацію мало хто наважується, адже окупанти, яких відігнали з села, продовжують обстрілювати населений пункт, щойно бачать, що до нього заїжджають автівки — тим більше вантажівка для коней.

Під окупацією населений пункт був з першого дня повномасштабного вторгнення. Про евакуацію тварин власники просили вже давно, проте ніхто не хотів сюди заїжджати.

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Олександр, власник коней, благає свої підопічних зайти до пересувної конюшні. Каже, що не випасав коней, бо навколо одні воронки від снарядів.

На початку повномасштабного вторгнення в Олександра було шість коней. Нещодавно він одного поховав. Каже — помер від голоду. Ті скакуни, що вціліли — худющі, ребра та хребти аж стирчать.

З двох тисяч людей у селі лишилося близько півтори сотні. Адже Руські Тишки, як і сусідні села, обстрілюють щодня по кілька разів. 73-річна Валентина наважується на евакуацію до Харкова, а чоловік лишається в селі.

Під час розмови з місцевими мешканцями починається обстріл, договорити не вдається.

Кожного разу, коли ми заїжджаємо до “сірої” зони, нас бачать дрони й починаються масові обстріли, — каже військовий на позивний Студент.

Тим часом військовослужбовець Віталій допомагає закінчити підготовку до евакуації тварин. Дорогою до безпечного місця військові зупиняються у сусідньому селі — Циркунах. Тут треба допомогти евакуювати одну автівку.

Нарешті доїхали до Харкова. Пані Валентина не впізнає північну Салтівку — все потрощене. Коли зупинилися, пенсіонерку зустріла донька Яна. Жінки плачуть та дякують військовим, а ті тим часом їдуть далі.

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