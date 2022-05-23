Под огнем и обстрелами — как ВСУ эвакуировали людей и животных из села Русские Тишки

Украинским армейцам удалось под вражеским огнем вывезти жителей села Русские Тишки. А заодно пять лошадей, трех коз и двух собак.

На такую рискованную эвакуацию мало кто решается, ведь оккупанты, которых отогнали из села, продолжают обстреливать населенный пункт, как только видят, что к нему подъезжают автомобили — тем более грузовик для лошадей.

Под оккупацией населенный пункт был с первого дня полномасштабного вторжения. Об эвакуации животных владельцы просили уже давно, однако никто не хотел сюда заезжать.

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Александр, владелец лошадей, умоляет своих подопечных зайти в передвижную конюшню. Говорит, что не выпасал лошадей, потому что вокруг одни воронки от снарядов.

В начале полномасштабного вторжения у Александра было шесть лошадей, недавно он похоронил одну, говорит — умерла от голода. Уцелевшие скакуны — худые, ребра и хребты торчат.

Из двух тысяч человек в селе осталось около полторы сотни. Ведь Русские Тишки, как и соседние села, обстреливают каждый день по несколько раз. 73-летняя Валентина решается на эвакуацию в Харьков, а муж остается в селе.

Во время разговора с местными жителями начинается обстрел, договорить не удается.

Каждый раз, когда мы заезжаем в “серую зону”, нас видят дроны и начинаются массовые обстрелы, — говорит военный на позывной Студент.

Тем временем военнослужащий Виталий помогает закончить подготовку к эвакуации животных. По пути в безопасное место военные останавливаются в соседнем селе — Циркунах. Здесь нужно помочь эвакуировать один автомобиль.

Наконец доехали в Харьков, Валентина не узнает северную Салтовку — все разбито. Когда остановились, пенсионерку встретила дочь Яна. Женщины плачут и благодарят военных, а те едут дальше.

От российских военных преступлений пострадали многие украинские города. Ранее мы рассказывали о том, как власти собираются восстанавливать Ирпень.