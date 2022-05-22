Почти четыре тысячи семей остались без жилья. Как в Ирпене планируют восстанавливать поврежденные дома

В Ирпени Киевской области обследуют дома, уничтоженные российскими военными. Предварительно 25 многоэтажек нужно сносить, их невозможно отстроить. Окончательные выводы по жилищному фонду в мэрии обещают озвучить до 1 июня.

Между тем горожане начинают возвращаться в Ирпень, но многим негде жить. В городе обустроили временные приюты.

Екатерина показывает последствия обстрелов оккупантов. Она проживает в районе Ирпеня, который больше всего разбили вражеские солдаты. Россияне убили сестру женщины, она погибла при обстреле в доме неподалеку. Во двор Екатерины “прилетало” трижды, разбило крышу и окна. Женщина радуется, что успели выехать из города до ожесточенных боев.

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Другой жительнице Ирпеня — Елене — даже вернуться некуда. От дома, строившего своими руками вместе с мужем, остался только фундамент. Женщина успела убежать из дома, впоследствии ей позвонили по телефону соседи и сказали, что дома больше нет.

Тех, кто остался без дома, разместили в санатории в Ирпене, на улице также есть палатки с кроватями, где можно переночевать. Недалеко от центра города установили купейные вагоны Укрзалізниці, которые тоже оборудуют под временное жилье.

В горсовете говорят, что в городе повреждено около тысячи домов, без жилья осталось почти четыре тысячи семей. В мэрии уже планируют строительство новых домов, даже выделили землю.

Киевская область стала одной из тех, что наиболее пострадали от российских оккупантов. Однако сейчас люди там возвращаются к жизни, работают кафе, а на улице гуляют местные жители. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Буче и в Ирпене.