Майже чотири тисячі родин лишилися без житла. Як в Ірпені планують відбудовувати пошкоджені будинки

В Ірпені Київської області обстежують будинки понищені російськими військовими. Попередньо 25 багатоповерхівок потрібно зносити, їх неможливо відбудувати. Остаточні висновки щодо житлового фонду у мерії обіцяють озвучити до 1 червня.
Тим часом містяни починають повертатися в Ірпінь, але багатьом немає де жити. У місті облаштували тимчасові прихистки.
Катерина показує наслідки обстрілів окупантів. Вона мешкає у районі Ірпеня, який чи не найбільше потрощили ворожі солдати. Росіяни вбили сестру жінки, вона загинула під час обстрілів в будинку неподалік. На подвір’я Катерини “прилітало” тричі, потрощило дах та вікна. Жінка тішиться, що встигли виїхати з міста до запеклих боїв.
Іншій мешканці Ірпеня — Олені — навіть повернутися нікуди. Від будинку, що будувала своїми руками разом з чоловіком, лишився лише фундамент. Жінка встигла втекти з дому, згодом їй зателефонували сусіди та сказали, що будинку більше немає.
Людей, що залишилися без домівки, розмістили в санаторії в Ірпені, на вулиці також є намети з ліжками, де можна переночувати. Неподалік центру міста встановили купейні вагони Укрзалізниці, які теж обладнають під тимчасове помешкання.
У міськраді кажуть, що в місті пошкоджено близько тисячі будівель, без житла лишилося майже чотири тисячі родин. У мерії вже планують будівництво нових будинків, навіть виділили землю.
Київська область стала однією з тих, що найсильніше постраждали від російських окупантів. Проте нині люди там повертаються до життя, працюють кафе, а на вулиці гуляють місцеві мешканці. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Бучі та Ірпені.