Україна

Майже чотири тисячі родин лишилися без житла. Як в Ірпені планують відбудовувати пошкоджені будинки

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 23 Травня 2022, 01:00

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