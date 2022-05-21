Кав’ярні та магазини працюють, а на вулицях повно людей — Ірпінь та Буча повертаються до життя

У деокупованих півтора місяця тому Ірпені та Бучі відновлюється життя, дедалі більше містян повертаються додому. Комунальники відновили більшість комунікацій, продавці відчиняють магазини, курсує громадський транспорт.

На центральних вулицях навіть зрання людно, як і в мирний час. Про пережитий біль нагадує через один потрощені та вигорілі будинки.

Люди почали повертатись додому кілька тижнів тому, щойно полагодили комунікації. У Бучі відкривається бізнес, працюють продуктові крамниці, будівельні та інші магазини й навіть заклади харчування.

Потроху в містах починаються будівельні роботи, місцеві розбирають завали й лагодять потрощені помешкання, не чекаючи компенсації від держави.

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Водопостачання відновили вже у всіх будинках. До електроенергії підключають останні помешкання. Складніше з газом — він є в половини будинків Ірпеня. Загалом життя в передмісті Києва відновлюється попри рани, завдані рашистами.

Проте почуватись у безпеці поки що не можна ніде в Україні. Сьогодні росіяни завдали удару по військовому об’єкту на Рівненщині. Дивись, що про це відомо.