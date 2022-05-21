Обстріл на Рівненщині: росіяни завдали удару по військовому об’єкту

Поблизу Рівного на Костопільському напрямку повідомляють про прильоти ворожих снарядів та вибухи.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у відповідному напрямку виїхали близько десятка швидких та автомобілі ДСНС із мигалками.
Перед цим було виявлено загрозу ракетного удару та повідомлено про повітряну тривогу.
Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, влучило в об’єкт військової інфраструктури.
Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.
Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація на Харківщині.