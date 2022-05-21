Україна

Обстріл на Рівненщині: росіяни завдали удару по військовому об’єкту

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Травня 2022, 14:15

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