Украина

Обстрел на Ровенской области: россияне нанесли удар по военному объекту

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 мая 2022, 14:15

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