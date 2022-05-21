Обстрел на Ровенской области: россияне нанесли удар по военному объекту

Недалеко от Ровно на Костопольском направлении сообщают о прилетах вражеских снарядов и взрывах.

В местных Telegram-каналах сообщают, что в соответствующем направлении выехали около десятка скорых и автомобили ГСЧС с мигалками.

Перед этим была обнаружена угроза ракетного удара и сообщено о воздушной тревоге.

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Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, попало в объект военной инфраструктуры.

Число жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, раньше мы рассказывали, какая ситуация в Харьковской области.