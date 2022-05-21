Кофейни и магазины работают, а на улицах полно людей — Ирпень и Буча возвращаются к жизни

В деоккупированных полтора месяца назад Ирпене и Буче восстанавливается жизнь, все большее количество горожан возвращаются домой. Коммунальщики восстановили большинство коммуникаций, продавцы открывают магазины, курсирует общественный транспорт.

На центральных улицах даже с утра людно, как и в мирное время. О пережитой боли напоминает через один разбитые и выгоревшие дома.

Люди начали возвращаться домой несколько недель назад, как только починили коммуникации. В Буче открывается бизнес, работают продуктовые, строительные и другие магазины и даже заведения общепита.

Понемногу в городах начинаются строительные работы, местные разбирают завалы и чинят разбитые дома, не дожидаясь компенсации от государства.

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Водоснабжение было возобновлено уже во всех домах. К электроэнергии подключают последние помещения. Сложнее с газом — он есть у половины домов Ирпеня. В целом жизнь в пригороде Киева восстанавливается, несмотря на раны, нанесенные рашистами.

Однако чувствовать себя в безопасности пока нельзя нигде в Украине. Сегодня россияне нанесли удар по военному объекту в Ровенской области. Смотри, что об этом известно.