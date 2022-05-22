Хочуть звинуватити ЗСУ в екологічній катастрофі. Як українські військові знищили ворога біля українського Нью-Йорка

Біля українського Нью-Йорка на Донеччині наші воїни розгромили роту російської армії й спалили два танки. Так завершилася для ворога спроба наступу на Горлівському напрямку. Військові розповіли подробиці цього бою під звуки артилерійських дуелей.

Відсіч даємо з усієї зброї, що є. Стримуємо ворога та не даємо йому просуватися, — каже один із військових.

Окупанти ринулися на прорив танками, за ними йшла піхота, яка вночі залягла в яру. Там й лишилася.

Військовий на позивний Семен каже, що це така собі контрбатарейна боротьба. Російські військові обстрілюють з градів та різної артилерії, проте наступати поки що бояться.

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Під час знімання сюжету ворожа артилерія обстрілювала кожен квадрат місцевості біля Нью-Йорка та намагалися “намацати” українські артрозрахунки.

Артилеристи — наша надія та опора, — каже військовий.

В Українському Нью-Йорку розташований фенольний завод, під час Другої світової його розбомбили фашисти, а тепер російські військові намагаються це повторити.

В середньому за тиждень 50-60 “приходів”, кажуть військові. Це може призвести екологічної катастрофи. Хімікати отруять населені пункти у радіусі 30 кілометрів — Костянтинівку, Торецьк і передусім окуповану Горлівку.

А самі ж росіяни, у разі такої катастрофи, скажуть, що це ЗСУ застосували хімічну зброю. Проте для наших військових життя людей найголовніше, адже за це й воюють.

ЗСУ роблять усе, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Раніше військовий експерт Олег Жданов у своєму інтерв’ю розповів, що в України є можливість вийти на кордони 1991 року, а також про стратегію Путіна.