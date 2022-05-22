Україна

Хочуть звинуватити ЗСУ в екологічній катастрофі. Як українські військові знищили ворога біля українського Нью-Йорка

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 22 Травня 2022, 23:14

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