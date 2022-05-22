Коли Україна піде в контрнаступ та скільки військових РФ залишилось вмирати за ідею Путіна — експерти СІТ

Війна в Україні триває майже три місяці. За цей час під часткову окупацію потрапили території Херсонської, Запорізької, нові райони Луганської та Донецької областей. Утім, повернути їх під контроль України можна. Коли ж ЗСУ підуть у контрнаступ та повернуть окуповані російськими військами території?

На це питання відповіли засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв та радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Коли Україна піде в контрнаступ

За даними Conflict Intelligence Team, наші військові підуть у масштабний наступ вже за півтора-два місяці. Це зможе переломити перебіг подій на фронті, заявив Руслан Левієв в інтерв’ю виданню Медуза.

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Приблизно за півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний.

Він також додав, що українське військове керівництво та президент Зеленський прислухаються до думки суспільства, крім того, для контрнаступу накопичується потужна зброя від союзників, то ресурси для цього є.

Левієв переконаний: за півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії.

Найімовірніше, вони (українські сили – ред.) почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії.

Подібної думки дотримується і Олексій Арестович. Він апелює до даних українських та західних аналітиків, які стверджують: за півтора-два місяці ЗСУ будуть на піку власних можливостей.

Це дозволить піти у контрнаступ.

Цього дуже боїться РФ і намагається всіма силами збити нам постачання західного озброєння.

— Затягнувши ЄС та Україну в переговорний процес, який рано чи пізно порушить. Певний Мінськ-3, – зазначив Арестович.

Утім, він додав, що ні президент, ні будь-який інший представник України на переговорах не погодиться на новий “Мінськ”, зважаючи на масштаби звірств, які чинять російські військові в нашій країні, та нескінченні ракетні удари по мирних містах.

Що відбувається на фронті зараз

Засновник CIT каже, що зараз бойові дії перейшли у формат локальних боїв. Росія ж намагається оточити українські сили на Донбасі. Але масштаби спроб зменшуються, а жодної успішної спроби оточення Левієв не пригадав.

Скільки зброї є в Росії

За даними аналітиків CIT, Росія стрімко втрачає ресурси – як людські, так і технічні.

Західна розвідка каже, що в Україні близько 105 батальйонно-тактичних груп, тобто десь 80 тисяч військових РФ, – розповідає Левієв.

Зауважимо, що на момент вторгнення йшлося про 200 тисяч військових армії Росії. За словами експерта, частина з них пішла на ротацію, частина “відпочиває”, частина — безповоротні втрати, є ще й поранені та полонені, тож російська армія в Україні зазнала значних втрат.

Так, план щодо захоплення Києва нині неможливий навіть за умов проведення мобілізації.

— Наразі вже можна остаточно стверджувати, що навіть із мобілізацією це неможливо. Занадто мало ресурсів.

Найбоєздатніші підрозділи сильно пошматовані, є втрати в техніці, стає менше танків. Ракети вже практично закінчились, – розповідає засновник Conflict Intelligence Team.

Так само, як і на початку війни, потерпає російська армія від проблем з радіоелектронною боротьбою.

— Багато непрацездатної техніки. (Російські військові – ред.), як і раніше, використовують відкриті цивільні частоти та китайські рації, які не шифрують зв’язок, – каже Левієв.

Які подальші плани Росії, зважаючи на скрутне становище війська

Аналітики СІТ вважають, що війська РФ намагатимуться штурмувати або оточити те чи інше місто на Донбасі.

Також ймовірне проведення показових судових процесів над захисниками Азовсталі для відвернення уваги російського соціуму від поразок на фронті.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк назвав чотири умови для відновлення переговорного процесу з Росією та розповів, чому Україна практично не коментує евакуацію з Азовсталі.