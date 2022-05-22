Когда Украина пойдет в контрнаступление и сколько военных РФ осталось умирать за идею Путина — эксперты СIT

Война в Украине длится около трех месяцев. За это время в частичную оккупацию попали территории Херсонской, Запорожской, новые районы Луганской и Донецкой областей.

Впрочем, вернуть их под контроль Украины можно. Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и вернут оккупированные российскими войсками территории?

На этот вопрос ответили основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Когда Украина пойдет в контрнаступление

По данным Conflict Intelligence Team, наши военные пойдут в масштабное наступление уже через полтора-два месяца. Это сможет переломить ход событий на фронте, заявил Руслан Левиев в интервью изданию Медуза.

Приблизительно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен.

Он также добавил, что украинское военное руководство и президент Зеленский прислушиваются к мнению общества, кроме того, для контрнаступления накапливается мощное оружие от союзников, ресурсы для этого есть.

Левиев убежден: через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России.

Скорее всего, они (украинские силы – ред.) начнут с Донбасса и постараются отрезать пути снабжения российской армии.

Подобного мнения придерживается и Алексей Арестович. Он апеллирует к данным украинских и западных аналитиков, которые утверждают: через полтора-два месяца ВСУ будут на пике собственных возможностей.

Это позволит пойти в контрнаступление.

Этого очень боится РФ и пытается всеми силами сбить нам поставки западного вооружения.

— Затянув ЕС и Украину в переговорный процесс, который рано или поздно нарушит. Некий Минск-3, – отметил Арестович.

Впрочем, он добавил, что ни президент, ни любой другой представитель Украины на переговорах не согласится на новый “Минск” ввиду масштабов зверств, которые совершают российские военные в нашей стране, и бесконечные ракетные удары по мирным городам.

Что происходит на фронте сейчас

Основатель CIT говорит, что сейчас боевые действия перешли в формат локальных сражений. Россия пытается оцепить украинские силы на Донбассе. Но масштабы попыток уменьшаются, а ни одной успешной попытки оцепления Левиев не вспомнил.

Сколько ресурсов осталось у России

По данным аналитиков CIT, Россия стремительно теряет ресурсы – как человеческие, так и технические.

Западная разведка говорит, что (в Украине) порядка 105 батальонно-тактических групп, то есть около 80 тысяч военных РФ, – рассказывает Левиев.

Отметим, что на момент вторжения речь шла о 200 тыс. военных армии России. По словам эксперта, часть из них пошла на ротацию, часть “отдыхает”, часть — безвозвратные потери, есть еще раненые и пленные, поэтому российская армия в Украине понесла значительные потери.

К примеру, план по захвату Киева в настоящее время невозможен даже при условии проведения мобилизации в России.

— Уже можно окончательно утверждать, что даже с мобилизацией это невозможно. Слишком мало ресурсов.

Самые боеспособные подразделения сильно потрепаны, есть потери в технике, становится меньше танков. Ракеты уже практически закончились, – рассказывает основатель Conflict Intelligence Team.

Так же, как и в начале войны, российская армия страдает от проблем с радиоэлектронной борьбой.

— Много неработоспособной техники, по-прежнему используют открытые гражданские частоты и китайские рации, которые не шифруют связь, – говорит Левиев.

Дальнейшие планы России, учитывая затруднительное положение войска

Аналитики СІТ считают, что войска РФ попытаются штурмовать или оцепить тот, или иной город на Донбассе.

Также возможно проведение показательных судебных процессов над защитниками Азовстали для отвлечения внимания российского социума от поражений на фронте.

Напомним, ранее Михаил Подоляк назвал четыре условия для возобновления переговорного процесса с Россией и рассказал, почему Украина практически не комментирует эвакуацию из Азовстали.