Украина

Когда Украина пойдет в контрнаступление и сколько военных РФ осталось умирать за идею Путина — эксперты СIT

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 22 мая 2022, 11:00
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Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:11
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги
Во время войны для арендаторов будут скидки и льготы: Ольга Батова о программе
0:00:29
ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Их настигла карма! Как ВСУ уничтожили технику, которая разрушила мост и обстреливала Северодонецк
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