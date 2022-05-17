Їх там тисячі! Олег Жданов про те, коли в Росії закінчаться ракети

Коли кілька разів на день чуєш звуки сирен, ненароком все частіше ставиш собі питання: “Та коли ж вони нарешті скінчаться?”.

Хтось питає про окупантів, а комусь цікавіше дізнатись про кількість ворожих ракет і про те, коли ракетні резерви РФ вичерпаються.

Воєнний експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю Фактам ICTV, коли у Росії закінчаться ракети.

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Це питання взагалі варто перестати ставити. У Росії ракет стільки, що ми не можемо їх порахувати.

Кількість російських ракет можна обчислювати сотнями й тисячами одиниць.

Тому логічно: якщо закінчаться одні, то РФ почне використовувати інші. Цим окупанти зараз і займаються.

Закінчилися Калібри, вони перейшли до балістичних ракет. Почалися проблеми з ними – перейшли до крилатих ракет повітряного базування.

Спочатку російські війська били одним видом ракет, потім іншим, а після цього ще третім. Зараз Росія починає використовувати вже четвертий тип ракет повітряного базування.

Я не кажу про їхню якість, їхній вік – спрацьовують вони чи ні. Але їх там тисячі.

Таким чином, якщо просто чекати, поки Росія вичерпає всі ракетні запаси, ворог може розбомбити всю країну. Потрібно шукати способи боротьби з цими ракетами, а не рахувати, скільки їх там ще і коли вони закінчаться.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк розповів про переговори з Росією, настрої європейців та важливу місію оборонців Маріуполя.