Україна

Процес перемовин між Україною та РФ призупинений — Подоляк повідомив подробиці

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Травня 2022, 16:30

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