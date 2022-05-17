Процес перемовин між Україною та РФ призупинений — Подоляк повідомив подробиці

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про переговори з Росією, настрої європейців та важливу місію оборонців Маріуполя.

Особливості переговорного процесу з РФ

Переговорний процес складний, тому що він залежить від подій в Україні, які суттєво змінились від початку повномасштабного вторгнення.

У контексті переговорного процесу Україна — вільна країна, яка може вибудовувати свої переговорні позиції. Володимир Зеленський модерує цей процес та виходить з адекватної оцінки того, про що саме у ньому йдеться.

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РФ за 82 дні так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали спочатку. Їхні переговорники по суті свої директиви не змінюють.

РФ продовжує активно шантажувати Україну публічно. Ми чуємо Лаврова та Пєскова, які не є членами переговорної групи. Вони все закидають якісь претензії до України та живуть у світі, де існує український нацизм.

Весь світ розуміє, це документально доведено, що на сьогодні існує лише один вид нацизму — російський.

Певно, має ще пройти якийсь час, щоб перейти до ґрунтовного обговорення проблеми денацифікації Росії.

На якому етапі зараз переговори з РФ

На сьогодні переговорний процес призупинено, оскільки після зустрічі в Стамбулі якихось суттєвих змін та просування вперед немає.

РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але, підкреслюю, будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів.

Моделювати цей процес, як мені видається, буде пан Зеленський.

Чи впливають настрої європейців на переговори

Ця війна — велика, повномасштабна, європейська. Якщо цього не розуміє ще хтось у Європі, то це не проблема України.

Що ж стосується питання поступок, щоб Путін або ще хтось із російського керівництва зберіг своє обличчя — для України це неможливо.

Це не предмет торгу. Війна не закінчиться, якщо ми щось віддамо.

Це означатиме відкладену війну через рік чи два, яка буде ще більш руйнівною. Це мають зрозуміти в Європі.

Яка ситуація у переговорах щодо порятунку військових з Азовсталі

Це найскладніші переговори, які взагалі можна було б наразі вести, тому що РФ принципово ставиться до питання Маріуполя та Азовсталі.

Надія, безумовно, є. Україна займається системно питанням, щоб звільнити своїх людей та території. Тому процес буде продовжуватись.

За 82 дні гарнізон Маріуполя стягнув на себе величезні сили РФ, чим була зірвана ключова операція по захопленню Сходу та Півдня.

36-та бригада морської піхоти, 12-та бригада Нацгвардії, прикордонники, територіальна оборона, полк Азов змінили хід війни та дали можливість на полі бою довести, що Україна має потужну силу.

Сьогодні, безумовно, ми перебудували свою оборону та розуміємо, як мислять росіяни та куди вони підуть далі, що планують робити.

Нагадаємо, раніше у понеділок, 16 травня, мережею поширилася інформація про те, що з Азовсталі евакуюють українських військових. Читай всю офіційну інформацію про події в Маріуполі за посиланням.