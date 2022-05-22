Хотят обвинить ВСУ в экологической катастрофе. Как украинские военные уничтожили врага возле украинского Нью-Йорка

Возле украинского Нью-Йорка Донецкой области наши воины разгромили роту российской армии и сожгли два танка. Так завершилась для врага попытка наступления на Горловском направлении. Военные рассказали подробности этого боя под звуки артиллерийских дуэлей.

Отпор даем из всего имеющегося оружия. Сдерживаем врага и не даем ему продвигаться, — говорит один из военных.

Оккупанты ринулись на прорыв танками, за ними шла пехота, которая ночью залегла в яру. Там и осталась.

Военный на позывной Семен говорит, что это некая контрбатарейная борьба. Российские военные обстреливают из градов и разной артиллерии, однако наступать пока боятся.

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Во время съемки сюжета вражеская артиллерия обстреливала каждый квадрат местности возле Нью-Йорка и пытались “нащупать” украинские артиллерийские расчеты.

Артиллеристы — наша надежда и опора, — говорит военный.

В Украинском Нью-Йорке находится фенольный завод, во время Второй мировой его разбомбили фашисты, а теперь российские военные пытаются это повторить.

В среднем за неделю 50-60 “приходов”, говорят военные. Это может привести к экологической катастрофе. Химикаты отравят населенные пункты в радиусе 30 километров — Константиновку, Торецк и, прежде всего, оккупированную Горловку.

А сами же россияне в случае такой катастрофы скажут, что это ВСУ применили химическое оружие. Однако для наших военных жизнь людей самое главное, ведь за это воюют.

ВСУ делают все, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли. Ранее военный эксперт Олег Жданов в своем интервью рассказал, что Украина имеет возможность выйти на границы 1991 года, а также о стратегии Путина.