Украина

Хотят обвинить ВСУ в экологической катастрофе. Как украинские военные уничтожили врага возле украинского Нью-Йорка

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 22 мая 2022, 23:14

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