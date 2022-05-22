У нас есть все шансы выйти на границы 1991 года — Жданов о перспективах контрнаступления ВСУ, Мариуполь и стратегию Путина

Украинцам уже полюбился военный эксперт Олег Жданов за точность его оценок и прогнозов.

В эксклюзивном интервью Вікнам он ответил на вопросы, беспокоящие каждого человека: какие перспективы контрнаступления ВСУ, дальнейшая судьба Мариуполя и юга Украины, а также что будет с героями Азовстали.

— Недавно впервые за время войны наши Вооруженные силы вышли на границу с Россией на Харьковском направлении. Какие дальнейшие возможности мы имеем для контрнаступления?

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— Я считаю, что говорить о контрнаступлении вообще еще рано, потому что это проба пера. Мы попробовали наши силы в отдельном направлении, у нас есть возможности, мы умеем и можем.

Что касается общего контрнаступления, оно возможно только вследствие поставки нам в необходимом количестве западных образцов вооружения. Это все будет зависеть только от снабжения.

Условие одно — получение западных образцов вооружения в таком количестве, чтобы мы могли сформировать фактически новую армию. Что касается терминов, это будет зависеть от того, как быстро нам поставят эти образцы вооружения.

Снабжение пойдет, но как скоро логистика сможет справиться с такими объемами перемещения техники и вооружения — большой вопрос.

Овладение украинскими военными нового вооружения займет не менее трех-четырех недель.

Мы фактически остановили наступление русских войск и переходим к этапу позиционной войны. Она может затянуться на несколько недель, пока мы будем получать новое оружие.

Тогда где-то в конце июня мы будем готовы к проведению контрнаступательных действий.

— Военного решения по Мариуполю нет. Какой сценарий развития с этим направлением возможен?

— Действительно, военного пути разблокировки не было, и нет сегодня. Когда появится, трудно сказать, потому что Мариуполь находится в очень глубоком тылу российских войск.

Что касается трактовки, то я бы здесь удержался, потому что все настаивали на эвакуации людей. Да, выбранный способ очень рискован и может быть по-разному трактован людьми, но я бы называл это четко процедурой обмена.

Мы должны были рискнуть, потому что это был единственный способ попытки эвакуации бойцов из Азовстали. Чем это закончится — сказать очень тяжело, потому что Россия начинает играть в политический шантаж — свою любимую игру.

Мы можем просто оказаться в ловушке неожиданностей, которые готовит Российская Федерация, но стоило попробовать. Хотя бы у нас есть шанс освободить людей и оставить их живыми.

Российская Федерация пытается запретить передачу бойцов полка Азов. Следственный комитет России хочет их отсортировать от остальных силовиков методом допросов.

И там очень серьезная ситуация может быть в том плане, что они хотят осудить их, как военных преступников. При этом хотят снять мораторий на смертную казнь. То есть, это может закончиться их казнью через российский суд.

Я так понимаю, Россия будет это использовать против Украины, в частности, принуждая к капитуляции. Ситуация очень сложная и непредсказуемая в данный момент.

— Почему русским войскам удалось почти беспрепятственно захватить южные рубежи страны?

— Очень сложно выдвигать версии сегодня. Я бы сказал так: дождемся расследования. То, что кто-то там отдал неправильное распоряжение, — это точно.

Но кто, когда и как это сделал — нужно дождаться официальных результатов расследования. И тогда мы решим, отвечают ли они нашим критериям или не отвечают.

— Будет ли Украина нуждаться в дополнительных мобилизационных ресурсах для деоккупации юга?

— Если мы получим оружие в том объеме, который нам необходим, у нас есть все шансы провести контрнаступательную операцию и выйти на границы 1991 года.

Как это будет проходить, сейчас трудно сказать. Все покажет бой: насколько российская армия будет готова сопротивляться в условиях применения западных образцов вооружения.

— Сейчас северные соседи РФ максимально активизировались с вступлением в НАТО. В телефонном разговоре финского и российского президентов прозвучали прямые оговорки, что НАТО приблизится чуть ли не к пригороду Санкт-Петербурга. Как Путин будет действовать дальше исходя из такого положения дел?

— На попытку НАТО расшириться до границ Российской Федерации он заявил, что это его никогда не беспокоило, и это не представляет угрозы самой Российской Федерации.

Здесь полная противоположность тому, что Путин говорил в начале войны о расширении НАТО и приближении к границам. Я думаю, что особенно ничего Россия не будет делать, потому что она не способна противопоставить себя против той же Финляндии.

— Есть ли еще какая-то стратегия у Путина в отношении Украины, учитывая неудачу на многих направлениях?

— У Путина никоим образом не изменились намерения по отношению к Украине: он не признает нас как нацию и государство, он видит Украину как составляющую Российской Федерации или новейшей империи.

— В Министерстве финансов заявили о неизбежности “болезненных” изменений для бюджетной политики Украины в случае затяжки войны еще на 3-4 месяца. Насколько это вероятный вариант развития событий?

— Война будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года. Активная фаза может закончиться где-то осенью. А дальше будет менее активная фаза, и война может продержаться до 2023 года.

А что делать правительство и где оно будет искать финансовую поддержку, чтобы удержать экономику на плаву — трудно сказать.

— Западные СМИ утверждают, что авиация Украины и России сейчас сравнялись возможностями. И тот, кто сможет правильно их использовать, определит перелом в войне. Так ли это и тогда от чего это действительно зависит?

— Паритет в небе на сегодняшний день не дает нам преимущества, но мы на равных защищаем наши позиции от вражеской авиации. Единственный успех, которого мы добились — это то, что российская авиация не летает над всей территорией Украины, как это было в начале войны.

А дальше все зависит от того, какую поддержку мы получим от Запада. И вот это нам уже может дать преимущество.

— На втором этапе войны украинская сторона заявила, что ее интересы в этой войне изменились и теперь не остановятся только на выходе российских войск на границы по состоянию на 23 февраля. Что мы объективно можем получить при выходе из войны?

— Наша цель войны — полное освобождение территорий Украины, восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности.

Пока у нас есть все шансы, чтобы выполнить эти задачи с помощью вооруженных поставок от партнеров. Есть шансы. И у нас этот шанс будет первым и последним. Мы должны им воспользоваться, причем в свою пользу.

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