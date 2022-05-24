Украина

150 снарядов на три квадратных километра. Как оккупанты обстреливают город Орехов

Андрей Почтев 24 мая 2022, 10:00

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Російського військового Шишімарина засудили до довічного
Первый судебный приговор есть! Российский оккупант Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя
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