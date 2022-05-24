150 снарядов на три квадратных километра. Как оккупанты обстреливают город Орехов

Полторы сотни снарядов на несколько квадратных километров в течение нескольких часов. С такой варварской интенсивностью оккупанты ежедневно обстреливают город Орехов на Запорожье.

Там уже не осталось безопасных мест, а количество жертв среди гражданских, погибающих прямо возле своих домов, идет на десятки. Вражеская артиллерия в городке неустанно крушит все.

Под эхо взрывов российских снарядов Валентина убирает последствия очередного прилета. Ураган оккупантов попал по зданию мэрии. Вместо исторического памятника — теперь руина.

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Заместитель городского головы Светлана Мандрич рассказала, что здание было построено в 19-м веке и пережило Вторую мировую войну, а сейчас в него попал российский снаряд.

Пока женщина рассказывала о том, что россияне захватили три поселка недалеко от Орехова и там с марта нет воды, света и газа, снова гремит где-то неподалеку.

Из 12 тысяч довоенного населения в городе осталась треть. В основном это пожилые люди, едва сводящие концы с концами.

Мэр Орехова Анатолий Хворостяный говорит, что в городе повреждены около 200 домов. Ежедневные артобстрелы уничтожают коммунальную инфраструктуру: здесь постоянные перебои с водой и электричеством.

Чиновник уверен — россияне беспокоятся, потому что не могут захватить город.

— За четыре часа на трех квадратных километрах ударило до 150 снарядов. Если они не получили хлеб-соль (а они его никогда не получат, ни от города Орехова, ни от моего коллеги из Гуляйполя), теперь это просто злоба. Это просто уничтожение города, — говорит городской голова.

Но, несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, ореховцы установили на здании мэрии новый украинский флаг вместо того, что сорвал вражеский снаряд. Как говорят местные, это — их дом.

Российские военные используют запретное оружие против украинского населения и хотят применить еще одно. Ранее мы рассказывали, что такое бочковые бомбы и почему в Россию приехали специалисты из Сирии.