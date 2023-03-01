Свет только на одной улице. Как выживает несокрушимый Орехов

На Запорожье россияне яростно обстреливают прифронтовые села и городки, которые им не удается захватить.

Коммунальные трудности в Орехове, который российские захватчики упрямо равняют с землей, продолжаются почти год. Отопления и газа нет. Водоснабжение — кое-где. Электричество — только на одной улице.

Уцелевших домов здесь не найти. В центре новая милитарная достопримечательность — российский кассетный Град, который влетел в старый дуб.

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Сложная ситуация с водой. Из 19 скважин сегодня работает всего две. Свет у нас частично, то есть это только одна улица на сегодняшний день. Трансформаторы все разрушены, абсолютно все. По нам бьют постоянно. Вчера были самолеты, — говорит заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич.

Уже год, как россияне уничтожают прифронтовые города и деревни, зная, что военных там нет. Неудачи на поле боя они компенсируют ударами по гражданским, ведь с людьми без оружия и воевать проще.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оккупанты обстреливают город Орехов каждый день.