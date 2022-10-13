Україна

Випустили 324 снаряди по містечку Оріхів: оскаженілі окупанти знищують Запоріжжя

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Жовтня 2022, 17:13
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