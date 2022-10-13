Випустили 324 снаряди по містечку Оріхів: оскаженілі окупанти знищують Запоріжжя

Війна продовжується, а отже, продовжуються втрати та руйнування. Доки ЗСУ працюють над звільненням України, окупанти невпинно знищують усе, куди можуть дістати.

Мирні квартали містечка Оріхів у Запорізькій області окупанти особливо тероризують. За один день по ньому випустили 324 снаряди, внаслідок чого поранено дев’ятеро людей.

Страждає не тільки Оріхів. У самому Запоріжжі розбирають наслідки рясних ракетних обстрілів. За два тижні окупанти розтрощили кілька багатоповерхівок, вбили 74 людини, а поранили майже 200.

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Ворожі ракети влучали у житлові багатоповерхівки та приватні будинки, внаслідок чого споруди зазнали повного руйнування. Загинули люди, а ті, кому пощастило врятуватися, залишилися без житла.

Зараз на місці руйнувань активно працюють рятувальні служби, щоб дістати людей з-під завалів, адже багато цивільних вважаються зниклими безвісти.

Фото: Національна поліція

Нещодавно служби порятунку Миколаєва врятували хлопчика, який шість годин пробув під завалами. Детальніше про історію порятунку читай у нашому матеріалі.

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