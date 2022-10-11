Росіяни жорстоко обстріляли Запорізьку область. Семеро людей загинуло, є поранені

Ввечері 11 жовтня Запорізька область знов опинилась під ворожим ударом. Про це повідомив Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії, — зазначив він.

Обстрілів зазнали місто Оріхів та смт. Степногірськ.

На цю мить відомо про сімох загиблих і стільки ж поранених.

Зараз також дивляться

Над усуненням наслідків обстрілів уже працюють відповідні служби.

Фото: Олександр Старух

Останні дві доби видалися вкрай непростими для українців. Практично вся територія країни знаходилася під масованим обстрілом. Детально про них читай у в текстовом онлайні.