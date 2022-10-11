Україна

Росіяни жорстоко обстріляли Запорізьку область. Семеро людей загинуло, є поранені

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 21:22
Росіяни жорстоко обстріляли Запорізьку область. Семеро людей загинуло, є поранені

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