Украина

Россияне жестоко обстреляли Запорожскую область. Семеро человек погибли, есть раненые

Виктория Мельник, редактор сайта 11 октября 2022, 21:22
Россияне жестоко обстреляли Запорожскую область. Семеро человек погибли, есть раненые

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Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
Массовые взрывы в Украине: последние новости из всех городов (ОНЛАЙН)
обмін полонених
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