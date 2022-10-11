Россияне жестоко обстреляли Запорожскую область. Семеро человек погибли, есть раненые

Вечером 11 октября Запорожская область снова оказалась под вражеским ударом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии, — отметил он.

Под обстрелами были город Орехов и пгт. Степногорск.

На данный момент известно о семи погибших и столько же раненых.

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Над устранением последствий обстрелов уже работают соответствующие службы.

Фото: Александр Старух

Последние двое суток показались крайне непростыми для украинцев. Практически вся территория страны находилась под массированным обстрелом. Подробно об этом читай в текстовом онлайне.

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