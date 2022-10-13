Шість годин пробув під завалами! У Миколаєві врятували дитину після нічних обстрілів міста

У ніч на 13 жовтня росіяни знову масовано обстріляли Миколаїв вісьмома ракетами типу С-300. Одна з них влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши два верхні поверхи.

Під завалами досі можуть залишатись люди. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва 13 жовтня

За даними ДСНС, загарбники завдали ракетних ударів по місту близько 01:25.

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Станом на 08:00 рятувальники деблокували з-під завалів 12-річного хлопчика. Наразі йому надається меддопомога. Дитина провела там шість годин.

Рятувальники все ще проводять пошуки та розбір зруйнованих конструкцій. За словами Кіма, під завалами може бути ще одна людна.

На місці працюють волонтери Товариства Червоного Хреста України, бригади швидкої медичної допомоги, правоохоронці та аварійні бригади міста.

Наслідки обстрілу Миколаєва: фото

















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