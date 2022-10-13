Шесть часов пробыл под завалами! В Николаеве спасли ребенка после ночных обстрелов города

В ночь на 13 октября россияне снова массированно обстреляли Николаев восемью ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив два верхних этажа.

Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Обстрел Николаева 13 октября

По данным ГСЧС, захватчики нанесли ракетные удары по городу около 01:25.

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По состоянию на 08:00 спасатели деблокировали из-под завалов 12-летнего мальчика. Сейчас ему оказывается медпомощь. Ребенок провел там шесть часов.

Спасатели все еще проводят поиски и разбор разрушенных конструкций. По словам Кима, под завалами может быть еще один человек.

На месте работают волонтеры Общества Красного Креста Украины, бригады скорой помощи, правоохранители и аварийные бригады города.

Последствия обстрела Николаева: фото

















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