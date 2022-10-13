Украина

Шесть часов пробыл под завалами! В Николаеве спасли ребенка после ночных обстрелов города

Елена Яковлева, редактор сайта 13 октября 2022, 10:05
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