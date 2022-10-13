Выпустили 324 снаряда по Орехову: взбешенные оккупанты уничтожают Запорожье

Война продолжается, а значит, продолжаются потери и разрушения. Пока ВСУ работают над освобождением Украины, оккупанты уничтожают все, куда могут достать.

Мирные кварталы города Орехов в Запорожской области оккупанты особенно сильно терроризируют. За один день по нему выпустили 324 снаряда, в результате чего ранены девять человек.

Страдает не только Орехов. В самом Запорожье разбирают последствия обильных ракетных обстрелов. За две недели оккупанты разбили несколько многоэтажек, убили 74 человека, а ранили почти 200.

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Вражеские ракеты попадали в жилые многоэтажки и частные дома, в результате чего постройки потерпели полное разрушение. Погибли люди, а те, кому удалось спастись, остались без жилья.

Сейчас на месте разрушений активно работают спасательные службы, чтобы достать людей из-под завалов, ведь многие гражданские сейчас считаются без вести пропавшими.

Фото: Национальная полиция

Недавно службы спасения Николаева спасли мальчика, пробывшего шесть часов под завалами. Подробнее об истории спасения читай в нашем материале.

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