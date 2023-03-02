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Снова удар по жилому дому и разрушенный подъезд! Последствия обстрела Запорожья 2 марта

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2023, 08:43
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