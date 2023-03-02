Российские военные совершили очередной акт терроризма. В ночь на 2 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, разрушен подъезд многоэтажки. По предварительной информации, удар был нанесен с ракетного комплекса С-300.

Последствия обстрела Запорожья 2 марта

ГСЧС сообщает, что в результате ракетного удара по жилому дому разрушен подъезд с пятого по первый этажи.

Обновлено 09:08. Национальная полиция сообщила, что из-под руин извлекли тела троих погибших.

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По состоянию на 04:30 спасены восемь человек, которые для осмотра госпитализированы, 20 человек — эвакуированы. Из-под завалов деблокировали одного погибшего человека.

По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье работники ГСЧС спасли 11 человек (в том числе — беременную женщину) и 20 жителей эвакуировали из соседнего подъезда. Из-под завалов изъяли тела двух человек.

В поисково-спасательные работы от ГСЧС привлекли 90 работников. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о двух погибших в результате удара по жилому дому в Запорожье.

Сейчас на месте трагедии развернули пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей.

Удар по Запорожью 2 марта: фото

Снова удар по жилому дому и разрушенный подъезд! Последствия обстрела Запорожья 2 марта / 6 Фотографий

Фото: Анатолий Куртев

Удар по Запорожью 2 марта: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья в ночь на 2 марта.

— Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены третий, четвертый и пятый этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все, — сказал президент.

Россияне обстреливают населённые пункты Запорожской области. Ранее мы рассказывали о ситуации в Орехове и как выживает город.

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Главное фото: Суспільне Запоріжжя