За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн

Российская орда продолжает сунуть темным облаком на Украину на пяти направлениях. Только за минувшие сутки наши защитники отразили более 130 нападений врага.
Однако, к сожалению, страдают и мирные люди от жестоких воздушных ударов захватчиков. Поэтому еще раз призываем тебя прислушиваться к Генштабу ВСУ и заботиться о своей безопасности.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Также оккупанты продолжают окружать Бахмут и совершать наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.
Украинские источники сообщают, что захватчики пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
В результате атак погибли и ранены мирные жители.
Основные усилия россияне сосредотачивают на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдееввском, Шахтерском направлении.
Основные усилия россияне сосредотачивают на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдееввском, Шахтерском направлении.
За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 130 нападений противника на вышеупомянутых направлениях.
Ситуация на фронте по направлениям:
В пгт Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты используют мирных жителей, как живой щит. Российские войска размещают свои системы противовоздушной обороны посреди жилых территорий.
Также российская оккупационная армия теряет контроль над так называемыми “казацкими батальонами” на поле боя. Так, командование вражеского батальона Степь/Тигр, действующее в окрестностях Угледара, очень недовольно руководством ВС РФ. Батальон пренебрегает взаимодействием с другими подразделениями российской армии.
За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли:
Также украинские защитники сбили четыре разведывательно-боевых БПЛА разных типов.
За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения поразили три концентрации противника, две позиции зенитных ракетных систем и две станции электронного боя противника.
Бойцы 30-й бригады сейчас находятся в Донецкой области. Смотри, что рассказали защитники Бахмута о ситуации на передовой.
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