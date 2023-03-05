За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн

Российская орда продолжает сунуть темным облаком на Украину на пяти направлениях. Только за минувшие сутки наши защитники отразили более 130 нападений врага.

Однако, к сожалению, страдают и мирные люди от жестоких воздушных ударов захватчиков. Поэтому еще раз призываем тебя прислушиваться к Генштабу ВСУ и заботиться о своей безопасности.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также оккупанты продолжают окружать Бахмут и совершать наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.

Украинские источники сообщают, что захватчики пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

шесть ракетных ударов;

24 авиационных ударов;

более 65 атак MLRS, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В результате атак погибли и ранены мирные жители.

Основные усилия россияне сосредотачивают на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдееввском, Шахтерском направлении.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 130 нападений противника на вышеупомянутых направлениях.

Ситуация на фронте по направлениям:

Волынь, Полесье, Северск, Слобожанщина : наступательных группировок россиян не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Бачевское, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка, Садки (Сумская область), а также окрестности 35 населенных пунктов Харьковской области, в частности Ветеринарного, Красного, Огирцевого, Бударок, Новомлинска, Двуречной.

: наступательных группировок россиян не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Бачевское, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка, Садки (Сумская область), а также окрестности 35 населенных пунктов Харьковской области, в частности Ветеринарного, Красного, Огирцевого, Бударок, Новомлинска, Двуречной. Купянское и Лиманское направления : противник наступал в окрестностях Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки (Луганская область), но без успеха. Оккупанты обстреляли из артиллерии окрестности населенных пунктов вблизи линии столкновения, в частности Гряниковки, Кисловки, Песчаного, Крахмального (Харьковская область), Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Белогоровки (Луганская область), Тернов, Спорного, Федоровки, Роздоловки.

: противник наступал в окрестностях Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки (Луганская область), но без успеха. Оккупанты обстреляли из артиллерии окрестности населенных пунктов вблизи линии столкновения, в частности Гряниковки, Кисловки, Песчаного, Крахмального (Харьковская область), Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Белогоровки (Луганская область), Тернов, Спорного, Федоровки, Роздоловки. Ось Бахмут: противник продолжает попытки окружить Бахмут. За прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные атаки в населенных пунктах Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановка, Бахмут (Донецкая область). В частности, под вражеский огонь попали Федоровка, Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Северное (Донецкая область).

Авдеевское и Шахтерское направления : противник совершил неудачные атаки позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа. Враг обстрелял из артиллерии и минометов окрестности более 30 населенных пунктов, в том числе Новобахмутовки, Очеретино, Бердичева, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки, Великой Новоселки.

: противник совершил неудачные атаки позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа. Враг обстрелял из артиллерии и минометов окрестности более 30 населенных пунктов, в том числе Новобахмутовки, Очеретино, Бердичева, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки, Великой Новоселки. Запорожское и Херсонское направления: противник обороняется, пытается улучшить свое тактическое положение для возобновления наступления. Оккупанты обстреляли окрестности более 40 населенных пунктов, в частности Ольговского, Гуляйполя, Зализничного, Белогорья, Каменского (Запорожская область), Берислава, Ольговки, Львового, Никольского, Днепровского (Херсонская область), г. Херсон, а также г. Очаков (Николаевская область). В результате атак погибли и ранены мирные жители.

В пгт Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты используют мирных жителей, как живой щит. Российские войска размещают свои системы противовоздушной обороны посреди жилых территорий.

Также российская оккупационная армия теряет контроль над так называемыми “казацкими батальонами” на поле боя. Так, командование вражеского батальона Степь/Тигр, действующее в окрестностях Угледара, очень недовольно руководством ВС РФ. Батальон пренебрегает взаимодействием с другими подразделениями российской армии.

За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли:

18 авиационных ударов по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов;

два авиационных удара по зенитно-ракетным системам;

один удар по складу боеприпасов противника;

один удар по дорожному мосту.

Также украинские защитники сбили четыре разведывательно-боевых БПЛА разных типов.

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения поразили три концентрации противника, две позиции зенитных ракетных систем и две станции электронного боя противника.

Бойцы 30-й бригады сейчас находятся в Донецкой области. Смотри, что рассказали защитники Бахмута о ситуации на передовой.

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