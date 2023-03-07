Война против гражданских: Россия продолжает почти ежедневные обстрелы Никополя

Россияне не прекращают терроризировать Днепропетровскую область вражескими беспилотниками и артиллерией. Ночью защитники неба удачно приземлили все Шахеды, а к утру россияне снова открыли огонь по Никопольскому району. Эта атака обошлась без жертв.

Предварительно это были Шахеды. Все четыре БПЛА уничтожили наши военные из Воздушного командования Восток, а уже к утру агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Никопольский район, — рассказывает представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтонюк.

Российские снаряды разрушают учебные заведения, больницы и предприятия. В результате одной из атак без окон остался и роддом.

Жители Никополя, всего за считанные километры от российских позиций, круглосуточно в опасности. Их обстреливают из реактивных систем залпового огня и артиллерии. А еще оккупанты осушают Каховское водохранилище. Уровень воды местами уже упал на несколько метров.

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