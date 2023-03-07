Україна

Чи буде новий ракетний удар? Гуменюк про угруповання ворожих кораблів у Чорному морі та зміну тактики обстрілів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Березня 2023, 12:30
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