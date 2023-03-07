Чи буде новий ракетний удар? Гуменюк про угруповання ворожих кораблів у Чорному морі та зміну тактики обстрілів

Загроза масованого ракетного удару ворога лишається на високому рівні, про це попереджають в ОК Південь. Зараз у Чорному морі на чергуванні перебувають 15 російських кораблів, серед яких є і носії крилатих ракет Калібр.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла про базування російських кораблів у Чорному морі, загрозу ракетних обстрілів та ситуацію на південному фронті.

Про підготовку нової ракетної атаки

— Ворог намагається маневрувати своїм корабельним угрупованням, час від часу змінює кількість ракетоносіїв. Зараз їх знову чотири: два надводних та два підводних. Тому загальний залп може сягати 24 ракет типу Калібр. Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності.

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Перебування ракетного угруповання, в складі якого є ракетоносії, на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, — пояснила Гуменюк.

Вона каже, що Калібри є високоточною зброєю. Найімовірніше, що росіяни завдаватимуть ударів по конкретних об’єктах. Це означає, що ворог вже вивідав потрібні координати. За словами Гуменюк, щодня надходять повідомлення про ймовірні цілі ворога.

Зміна тактики обстрілів росіян

Зміна напрямку ворожих БПЛА для атак по Україні може означати, що росіяни намагаються підлаштувати свою тактику проти української ППО.

Вони переконалися, що проліт через Південь знижує результативність, бо сили ППО встигають знищити ворожі цілі.

Тому окупанти змінили тактику й атакують з Півночі, водночас тримаючи на Півдні ракетоносії, а також підіймають у повітря авіацію: стратегічну або тактичну. Це спрямовано на розосередження сил нашої ППО, — каже Гуменюк.

Найскладнішою залишається ситуація на Сході країни. Раніше Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті.

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