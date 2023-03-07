Будет ли новый ракетный удар? Гуменюк об группировке вражеских кораблей в Черном море и изменении тактики обстрелов

Угроза массированного ракетного удара врага остается на высоком уровне, об этом предупреждают в ОК Юг. Сейчас в Черном море на дежурстве пребывают 15 российских кораблей, среди которых есть и носители крылатых ракет Калибр.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона рассказала о базировании российских кораблей в Черном море, угрозе ракетных обстрелов и ситуации на южном фронте.

О подготовке новой ракетной атаки

— Враг пытается маневрировать своей корабельной группировкой, время от времени меняет количество ракетоносителей. Сейчас их снова четыре: два надводных и два подводных. Поэтому общий залп может достигать 24 ракет типа Калибр. Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей крепости.

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Пребывание ракетной группировки, в составе которой есть ракетоносители, на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, — пояснила Гуменюк.

Она говорит, что Калибры являются высокоточным оружием. Скорее всего, россияне будут наносить удары по конкретным объектам. Это значит, что враг уже выведал нужные координаты. По словам Гуменюк, ежедневно поступают сообщения о возможных целях врага.

Изменение тактики обстрелов россиян

Смена направления враждебных БПЛА для атак по Украине может означать, что россияне пытаются подстроить свою тактику против украинского ПВО.

Они убедились, что пролет через Юг снижает результативность, потому что силы ПВО успевают уничтожить вражеские цели.

Поэтому оккупанты сменили тактику и атакуют с Севера, одновременно держа на Юге ракетоносители, а также поднимают в воздух авиацию: стратегическую или тактическую. Это направлено на рассредоточение сил нашей ПВО, — говорит Гуменюк.

Сложной остается ситуация на Востоке страны. Ранее Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте.

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