Тревога более пяти часов и взрывы в разных городах! Что известно о ракетной атаке 9 марта

Россия не перестает терроризировать Украину. Враг продолжает применять тактику массированных ракетных ударов. Воздушная тревога в Украине длится уже более пяти часов.

В ночь на 9 марта россияне нанесли ракетные удары по ряду областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Львовской, Кировоградской, Ровенской областях, в Днепре, Николаеве и Запорожье.

Начальники областных военных администраций также сообщали о работе ПВО. Мы расскажем, что известно о взрывах в Украине 9 марта.

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Взрывы в Киеве 9 марта

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Голосеевском районе в 06:27. Позже в Киеве снова слышали взрывы. По словам Кличко, пострадал Святошинский район, горят автомобили в одном из дворов жилых домов. Госпитализировали двух пострадавших, за помощью обратились три человека.

Кроме того, в Киеве энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Сейчас без света около 15% потребителей.

Взрывы в Харькове 9 марта

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские военные нанесли около 15 ударов по Харьковской области. Под прицелом оккупантов — объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, попадание в частный жилой дом в области.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, добавил Синегубов. В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом, уточнил мэр Игорь Терехов.

Взрывы в Одессе 9 марта

О попадании ракет в объект энергетической инфраструктуры Одесской области сообщил председатель ОВА Максим Марченко. Также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет, но начались ограничения электроснабжения. Результатами работы подразделений противовоздушной обороны есть сбивание ракет.

Взрывы в Житомире 9 марта

В Житомире после ночной атаки дронами Shahed нет света и воды в большинстве домов, сообщил городской голова.

По предварительной информации, пострадавших нет. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры будут запускаться генераторы.

Где сейчас аварийные отключения света

Аварийные отключения применили в Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщает ДТЭК.

Обесточенная Запорожская АЭС

9 марта взрывы раздавались и в Запорожской области. Из-за российских обстрелов полностью обесточена Запорожская атомная электростанция, сообщает Энергоатом.

— Станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, пятый и шестой энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на десять суток. Начался обратный отсчет времени, — говорится в сообщении.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Россия продолжает обстреливать прифронтовые территории. Ранее мы рассказывали о постоянных обстрелах Никополя.

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