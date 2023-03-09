Гвардія наступу: вік та як потрапити у бригаду

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ розпочало формувати штурмові бригади під назвою Гвардія наступу. В такі угрупування можна вступати добровольцям.
Основа буде складатися з чинних поліцейських, прикордонників та нацгвардійців. Який вік потрібен для вступу у Гвардію наступу та що ще відомо — читай у матеріалі.
Головне завдання Гвардії наступу — звільнення тимчасово окупованих територій.
Важливо, що Гвардія наступу — не мобілізація, а добровільна історія. Поки відомо, що середній вік людей, які хочуть потрапити у Гвардію наступу, — 33 роки. Найстаршому кандидату, який надіслав анкету, 69 років. Однак анкети дозволяють надсилати з 18 років. Жінкам теж можна вступати у гвардію. Під час служби необхідно бути у хорошій фізичній формі для виконання завдань, які ставлять перед бійцем.
Зараз їх є вісім:
Учасники штурмових бригад повинні боротися з диверсійно-розвідувальними групами противника, проводити зачистки та брати участь у звільненні окупованих територій.
Однак вступити до лав може кожен українець, незалежно від наявності у нього бойового досвіду.
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