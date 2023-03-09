Гвардія наступу: вік та як потрапити у бригаду

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ розпочало формувати штурмові бригади під назвою Гвардія наступу. В такі угрупування можна вступати добровольцям.

Основа буде складатися з чинних поліцейських, прикордонників та нацгвардійців. Який вік потрібен для вступу у Гвардію наступу та що ще відомо — читай у матеріалі.

Гвардія наступу: вік та що потрібно робити

Головне завдання Гвардії наступу — звільнення тимчасово окупованих територій.

Зараз також дивляться

Важливо, що Гвардія наступу — не мобілізація, а добровільна історія. Поки відомо, що середній вік людей, які хочуть потрапити у Гвардію наступу, — 33 роки. Найстаршому кандидату, який надіслав анкету, 69 років. Однак анкети дозволяють надсилати з 18 років. Жінкам теж можна вступати у гвардію. Під час служби необхідно бути у хорошій фізичній формі для виконання завдань, які ставлять перед бійцем.

Гвардія наступу: як вступити

Для того щоб вступити в бригади, потрібно заповнити заявку на сайті. У ній вказати бригаду, до якої бажаєш приєднатися. Далі вказати ПІБ, громадянство, вік, стать, сімейний стан, освіту, спеціальність, регіон проживання та населений пункт фактичного проживання. Вказати, де перебуваєш на військовому обліку. Потім кандидатів просять зазначити ставлення до військової служби. Після цього потрібно вказати спортивні досягнення, якщо вони є. Написати особливості, які можуть перешкодити проходженню служби, та наявність судимостей у тебе чи близьких родичів. Наприкінці анкети потрібно залишити свій контактний телефон, поштову адресу та вказати, як дізнався(-лася) про кампанію. Крім цього, вступити у Гвардію наступу можна, прийшовши у ЦНАП. Там потрібно заповнити заявку на вступ.

До якої бригади можна долучитися

Зараз їх є вісім:

Бригада АЗОВ. Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють. 15-й мобільний прикордонний загін Сталевий кордон. Третя бригада оперативного призначення Спартан. Четверта бригада оперативного призначення Рубіж. 14-та бригада оперативного призначення Червона калина. 15-та бригада оперативного призначення Кара-Даг. Перша президентська бригада оперативного призначення Буревій.

Гвардія наступу: чи потрібен досвід

Учасники штурмових бригад повинні боротися з диверсійно-розвідувальними групами противника, проводити зачистки та брати участь у звільненні окупованих територій.

Однак вступити до лав може кожен українець, незалежно від наявності у нього бойового досвіду.

Росія продовжує демонструвати своє терористичне обличчя. Раніше ми розповідали про постійні обстріли Нікополя.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!