Ворог не припиняє штурмувати Бахмут: карта бойових дій в Україні 9 березня в режимі онлайн

Український народ — незламний! Ми продовжуємо жити, планувати, будувати, сіяти, любити, одружуватися та захищати Батьківщину. Попри всі складнощі, кожен з нас рухається далі і на своєму фронті веде країну до перемоги. Проте усе це можливо завдяки нашим військовим, які нас оберігають та не дають ворогу зазнати успіхів на карті бойових дій.

Ми вдячні нашим героям за кожен новий день, який дає нам сили рухатися вперед! Нашим бійцям важко, але вони продовжують утримувати позиції у найгарячіших точках, зокрема і в Бахмуті.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування у Бахмуті. А тактичні “штурмові загони”, які використовуються для штурму Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрову війну.

Також російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог використав один БПЛА типу Shahed-136. Дрон ліквідовано.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів: Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення: Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі. Також постраждали Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Росія продовжує демонструвати своє терористичне обличчя. Раніше ми розповідали про постійні обстріли Нікополя.

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