Ворог не припиняє штурмувати Бахмут: карта бойових дій в Україні 9 березня в режимі онлайн

Український народ — незламний! Ми продовжуємо жити, планувати, будувати, сіяти, любити, одружуватися та захищати Батьківщину. Попри всі складнощі, кожен з нас рухається далі і на своєму фронті веде країну до перемоги. Проте усе це можливо завдяки нашим військовим, які нас оберігають та не дають ворогу зазнати успіхів на карті бойових дій.
Ми вдячні нашим героям за кожен новий день, який дає нам сили рухатися вперед! Нашим бійцям важко, але вони продовжують утримувати позиції у найгарячіших точках, зокрема і в Бахмуті.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування у Бахмуті. А тактичні “штурмові загони”, які використовуються для штурму Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрову війну.
Також російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог використав один БПЛА типу Shahed-136. Дрон ліквідовано.
Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.
Росія продовжує демонструвати своє терористичне обличчя. Раніше ми розповідали про постійні обстріли Нікополя.
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