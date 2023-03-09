Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн

Украинский народ — несокрушимый! Мы продолжаем жить, планировать, строить, сеять, любить, жениться и защищать родину. Несмотря на все сложности, каждый из нас двигается дальше и на своем фронте ведет страну к победе. Однако все это возможно благодаря нашим военным, которые нас оберегают и не дают врагу добиться успехов на карте боевых действий.

Мы благодарны нашим героям за каждый новый день, дающий нам силы двигаться вперед! Нашим бойцам тяжело, но они продолжают удерживать позиции в самых горячих точках, в том числе и в Бахмуте.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в режиме онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года. Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения в Бахмуте. А тактические “штурмовые отряды”, которые используются для штурма Бахмута, вероятно не способны вести маневровую войну.

Также российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная и продолжали наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.

Оперативная ситуация в Украине на 9 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг использовал один БПЛА типа Shahed-136. Дрон ликвидирован.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дылеевка, Дружб и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов: Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов: Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороные действия. Под обстрелы попали районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения: Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Также пострадали Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольговка, Львово, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Россия продолжает показывать свое террористическое лицо. Ранее мы рассказывали о постоянных обстрелах Никополя.

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