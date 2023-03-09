Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн

Украинский народ — несокрушимый! Мы продолжаем жить, планировать, строить, сеять, любить, жениться и защищать родину. Несмотря на все сложности, каждый из нас двигается дальше и на своем фронте ведет страну к победе. Однако все это возможно благодаря нашим военным, которые нас оберегают и не дают врагу добиться успехов на карте боевых действий.
Мы благодарны нашим героям за каждый новый день, дающий нам силы двигаться вперед! Нашим бойцам тяжело, но они продолжают удерживать позиции в самых горячих точках, в том числе и в Бахмуте.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в режиме онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения в Бахмуте. А тактические “штурмовые отряды”, которые используются для штурма Бахмута, вероятно не способны вести маневровую войну.
Также российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная и продолжали наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.
Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг использовал один БПЛА типа Shahed-136. Дрон ликвидирован.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.
Россия продолжает показывать свое террористическое лицо. Ранее мы рассказывали о постоянных обстрелах Никополя.
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