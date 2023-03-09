Гвардия наступления: возраст и как попасть в бригаду

Недавно Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад под названием Гвардия наступления. В такие группировки могут вступать добровольцы.

Основу будут составлять действующие полицейские, пограничники и нацгвардейцы. Какой возраст нужен для вступления в Гвардию наступления и что еще известно — читай в материале.

Гвардия наступления: возраст и что нужно делать

Главная задача Гвардии наступления — освобождение временно оккупированных территорий.

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Важно, что Гвардия наступления — не мобилизация, а добровольная история. Пока известно, что средний возраст людей, желающих попасть в Гвардию наступления, — 33 года.

Самому старшему кандидату, приславшему анкету, 69 лет. Однако анкеты можно отправлять с 18 лет. Женщинам тоже можно поступать в гвардию. Во время службы необходимо быть в хорошей физической форме для выполнения задач, которые ставят перед бойцом.

Гвардия наступления: как вступить

Для того чтобы вступить в бригады, нужно заполнить заявку на сайте. В ней указать бригаду, к которой желаешь присоединиться. Далее указать ФИО, гражданство, возраст, пол, семейное положение, образование, специальность, регион проживания и населенный пункт фактического проживания. Указать, где состоишь на военном учете. Затем кандидатов просят указать отношение к военной службе. После этого нужно указать спортивные достижения, если они есть. Написать особенности, которые могут помешать прохождению службы, и наличие судимостей у тебя или близких родственников. В конце анкеты нужно оставить контактный телефон, почтовый адрес и указать, как узнал(-а) о кампании. Кроме того, вступить в Гвардию наступления можно, придя в ЦНАП. Там нужно заполнить заявку на поступление.

В какую бригаду можно присоединиться

Сейчас их восемь:

Бригада Азов. Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють. 15-й мобильный пограничный отряд Сталевий кордон. Третья бригада оперативного назначения Спартан. Четвертая бригада оперативного назначения Рубіж. 14-я бригада оперативного назначения Червона калина. 15-я бригада оперативного назначения Кара-Даг. Первая президентская бригада оперативного назначения Буревій.

Гвардия наступления: нужен ли опыт

Участники штурмовых бригад должны бороться с диверсионно-разведывательными группами противника, проводить зачистки и участвовать в освобождении оккупированных территорий. Однако вступить в ряды может каждый украинец, вне зависимости от наличия боевого опыта.

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