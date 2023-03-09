Гвардия наступления: возраст и как попасть в бригаду

Недавно Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад под названием Гвардия наступления. В такие группировки могут вступать добровольцы.
Основу будут составлять действующие полицейские, пограничники и нацгвардейцы. Какой возраст нужен для вступления в Гвардию наступления и что еще известно — читай в материале.
Главная задача Гвардии наступления — освобождение временно оккупированных территорий.
Важно, что Гвардия наступления — не мобилизация, а добровольная история. Пока известно, что средний возраст людей, желающих попасть в Гвардию наступления, — 33 года.
Самому старшему кандидату, приславшему анкету, 69 лет. Однако анкеты можно отправлять с 18 лет. Женщинам тоже можно поступать в гвардию. Во время службы необходимо быть в хорошей физической форме для выполнения задач, которые ставят перед бойцом.
Сейчас их восемь:
Участники штурмовых бригад должны бороться с диверсионно-разведывательными группами противника, проводить зачистки и участвовать в освобождении оккупированных территорий. Однако вступить в ряды может каждый украинец, вне зависимости от наличия боевого опыта.
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