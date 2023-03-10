Розслаблятися рано, але поки що — видихаємо: Гуменюк про зміну тактики обстрілів росіян

Українці уже встигли оговтатися від вчорашньої ракетної атаки, яку РФ підступно почала серед ночі. Наші електрики, фахівці водопостачання та тепловики блискуче відновили усі пошкодження, які завдали ворожі ракети по нашій інфраструктурі. Але життя мирних загиблих, на жаль, повернути уже ніхто не зможе.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в розмовній студії Яни Брензей про ситуацію в морі та зміну тактики ракетних атак росіян.

За її словами, росіяни поки поводяться досить передбачувано: після ракетної атаки ракетні носії повернулися у свої пункти базування. Також Гуменюк зазначила, що вони “відстрілялися” майже повністю.

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— На момент атаки у них було 24 Калібри, 20 з яких вони випустили по мирних містах України. Ймовірно, в пунктах базування знову збиратимуть снаряди, — пояснила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Нагадаю, що перебування російських кораблів у пунктах базування не зменшує небезпеку під час повітряних тривог, тож всі українці мають проходити до бомбосховищ під час сигналу повітряної тривоги! — наголосила Гуменюк.

Адже неодноразово російські кораблі заходили на пункти базування, а вже за три години були у морі та готували черговий обстріл.

— Розслаблятися рано, але усвідомлюємо цю ситуацію і трохи видихаємо, — підсумувала Гуменюк.

Зміна тактики обстрілів

Гуменюк каже, що через зміну тактики обстрілів ЗСУ постійно напрацьовують нові техніки для збиття. Також військові аналізують характер обстрілів: останні, наприклад, були розтягнені в часі.

— Цього разу росіяни спочатку запустили хвилю Shahed, потім — ракети, а наостанок — іще одну хвилю розвідувальних БПЛА та знову ракети.

Це свідчить про те, що росіяни просто у відчаї. Вони шукають хоч найменшу причину, чим порадувати свого диктатора.

Також Гуменюк зазначала, що за кілька днів до обстрілу ЗСУ знищили диверсійні групи морського флоту РФ, які намагалися за допомогою моторних човнів дістатися до херсонських островів, які нині вважаються так званою сірою зоною.

Детальніше про просування українських військ та воєнні злочини росіян можна дізнатися з актуальної карти бойових дій в Україні.

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