Війна в Україні

Розслаблятися рано, але поки що — видихаємо: Гуменюк про зміну тактики обстрілів росіян

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Березня 2023, 13:00
Зміна тактики обстрілів
Фото: Facebook

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