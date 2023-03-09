Транспортні зупинки та приватні будинки: внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинули люди

Залякують ракетами, цілять у приватні будинки, вбивають посеред ночі: ось справжнє обличчя Російської Федерації перед очима всього світу, а України — першочергово.

Уночі росіяни розпочали свою ракетну атаку на Україну, яка тривала понад п’ять годин.

Обстріл Херсона

Ранком стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон, де ціллю став приватний будинок та зупинка громадського транспорту. Про це повідомив Голова ОП Андрій Єрмак.

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— Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту, — пише він у своєму Telegram.

Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб.

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 430 снарядів.

Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Від обстрілів РФ також постраждав Харків. Що відомо про нічну атаку на Харків та чи є постраждалі — читай у матеріалі.

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