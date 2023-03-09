Війна в Україні

Нічний обстріл Львівщини. Є загиблі серед цивільних — подробиці

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Березня 2023, 09:50
золочівський район Львів наслідок обстрілу
Фото: ДСНС/Facebook

Більше новин
Ракетний обстріл Харкова
Пошкодили будинки та критичну інфраструктуру: наслідки нічного обстрілу Харкова
Меренговий рулет
На свято та будень: як приготувати меренговий рулет
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС
Шевченко
Вірші Тараса Шевченка: згадуємо важливі послання, які стали пророчими
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ракетний обстріл Харкова
Пошкодили будинки та критичну інфраструктуру: наслідки нічного обстрілу Харкова
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС
Гвардія наступу
Час повертати своє! Як приєднатися до Гвардії наступу та скільки людей уже подали заявку
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас така дружба! Історія лікаря, який реабілітує діток після протезування

Відео
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування

У нас така дружба! Історія лікаря, який реабілітує діток після протезування
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Карта бойових дій в Україні 09.03.2023 онлайн
Ворог не припиняє штурмувати Бахмут: карта бойових дій в Україні 9 березня в режимі онлайн
0:12:23
Українські феміністки
Історія українського фемінізму набагато давніша за традиції комунізму: Забужко про українських феміністок
0:03:51
Мітинг у тбілісі
Мітинг у Тбілісі: протестувальники висунули свої вимоги
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США
Сутички з поліцією та десятки арештованих — що відомо про масові протести в Грузії та реакцію світу на це
0:09:33
Історія бабусі-рятівниці
Прихистила всіх, хто потребував! Бабуся Марія з Чернігівщини стала справжнім ангелом для волонтерів та біженців
0:03:15
Дрони для ЗСУ
Інженери з Черкас збирають унікальних пташок — такі дрони ще ніхто не бачив
0:03:56
Власна справа
Державна допомога бізнесу: що обіцяє дати Власна справа
Карта бойових дій в Україні
Безуспішні штурми та постійні обстріли: карта бойових дій в Україні 8 березня в режимі онлайн
Більше відео
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Читати далі
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС
Гвардія наступу
Читати далі
Час повертати своє! Як приєднатися до Гвардії наступу та скільки людей уже подали заявку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь