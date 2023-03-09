У ніч проти 9 березня росіяни влаштували масовану атаку, тож гучно було в багатьох областях України. Львів — не виняток.

Для львів’ян повітряна тривога лунала упродовж чотирьох годин цієї ночі, адже місто було однією із цілей для ворожих ракет. На жаль, ніч не обійшлася без прильотів та жертв. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ракетний обстріл Львівщини сьогодні: що відомо

У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, яка знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Вогнище уже загасили й почали розбирати завали.

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Станом на ранок вже відомо про п’ятьох загиблих дорослих: дві жінки й три чоловіки. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома, як і сотні інших жителів.

Точна кількість поранених чи загиблих у Золочівському районі ще невідома. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, адже під ними можуть бути й інші люди, — зазначив Козицький.

Затримка поїздів у Львові

Серед інших наслідків нічної масованої ракетної атаки проти 9 березня — затримка руху поїздів. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці, п’ять прибудуть до Львівського залізничного вокзалу із затримкою на понад годину, ще десять — на понад 30 хвилин. Детальніше про затримку місцевих потягів дивись за посиланням вище.

Обстріл Львівщини сьогодні: фото

Нічний обстріл Львівщини. Є загиблі серед цивільних — подробиці / 5 Фотографій

Де ще лунали вибухи та що відомо про ракетну атаку 9 березня, читай у матеріалі.

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