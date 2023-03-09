Война в Украине

Ночной обстрел Львовской области. Есть погибшие среди мирных жителей — подробности

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 марта 2023, 09:50
золочівський район Львів наслідок обстрілу
Фото: ГСЧС/Facebook

Больше новостей
Меренговый рулет
На праздник и будни: как приготовить меренговый рулет
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС
Шевченко
Стихи Тараса Шевченко: вспоминаем важные послания, ставшие пророческими
Гвардия наступления
Время возвращать свое! Как присоединиться к Гвардии наступления и сколько людей уже подали заявку
Смотреть больше

Материалы по теме

Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС
Гвардія наступу
Час повертати своє! Як приєднатися до Гвардії наступу та скільки людей уже подали заявку
Гвардия наступления
Время возвращать свое! Как присоединиться к Гвардии наступления и сколько людей уже подали заявку
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас такая дружба! История врача, который реабилитирует деток после протезирования

Видео
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування

У нас такая дружба! История врача, который реабилитирует деток после протезирования
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Карта бойових дій в Україні 09.03.2023 онлайн
Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн
0:12:23
Украинские феминистки
История украинского феминизма гораздо древнее традиции коммунизма: Забужко об украинских феминистках
0:03:51
Мітинг у тбілісі
Митинг в Тбилиси: протестующие выдвинули свои требования
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США
Столкновения с полицией и десятки арестованных — что известно о массовых протестах в Грузии и реакцию мира на это
0:09:33
История бабушки-спасательницы
Приютила всех, кто нуждался! Бабушка Мария из Черниговской области стала ангелом для волонтеров и беженцев
0:03:15
Дроны для ВСУ
Инженеры из Черкасс собирают уникальных птиц — такие дроны еще никто не видел
0:03:56
Собственное дело
Государственная помощь бизнесу: что обещает дать Власна справа
Карта бойових дій в Україні
Безуспешные штурмы и постоянные обстрелы: карта боевых действий в Украине 8 марта в режиме онлайн
Больше видео
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Читать дальше
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС
Гвардия наступления
Читать дальше
Время возвращать свое! Как присоединиться к Гвардии наступления и сколько людей уже подали заявку

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь