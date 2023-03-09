В ночь на 9 марта россияне устроили массированную атаку, поэтому громко было во многих областях Украины. Львов — не исключение.

Для львовян воздушная тревога звучала в течение четырех часов этой ночью, ведь город был одной из целей для вражеских ракет. К сожалению, не обошлось без прилетов и жертв. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ракетный обстрел Львовской области сегодня: что известно

В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, который уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

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По состоянию на утро уже известно о пяти погибших взрослых: две женщины и три мужчины. В момент падения ракеты они находились у себя дома, как и сотни других жителей.

— Точное количество раненых или погибших в Золочевском районе еще неизвестно. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними могут быть и другие люди, — отметил Козицкий.

Задержка поездов во Львове

Среди других последствий ночной массированной ракетной атаки 9 марта — задержка движения поездов. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Из 98 рейсов Укрзалізниці пять прибудут на Львовский железнодорожный вокзал с задержкой более чем на час, еще десять — более чем на 30 минут. Детальнее о задержке местных поездов смотри по ссылке выше.

Обстрел Львовской области сегодня: фото

Ночной обстрел Львовской области. Есть погибшие среди мирных жителей — подробности / 5 Фотографий

Где еще раздавались взрывы и что известно о ракетной атаке 9 марта, читай в материале.

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