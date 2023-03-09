Взрывы в Киеве сегодня и отсутствие света — что известно о ракетной атаке 9 марта

Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 9 марта. Враг нанес очередной массированный удар по Украине. Рассказываем, что известно о ракетном ударе по столице и области.

Взрывы в Киеве сегодня

Взрыв в Голосеевском районе Киева

Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Более подробно — впоследствии, — написал мэр города Виталий Кличко.

Информации о пострадавших пока нет.

— В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры, – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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Взрыв в Святошинском районе Киева

Позже глава столицы подтвердил еще один взрыв – в Святошинском районе.

– Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов, — добавил Кличко.

Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики их госпитализировали. Сейчас за помощью обратились три человека.

Двоих людей ранили осколки ракеты. Также останки ракеты повредили автомобили, сообщил Попко.

Почему нет света в Киеве

Сообщается, что из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.

На верхних этажах многоэтажек может временно отсутствовать водоснабжение.

Воздушная тревога проходит в Киеве с 00:57 9 марта. Оставайтесь в укрытиях!

Напоминаем:

Не транслируй перемещение военной техники

Не снимай места обстрелов и работу ПВО

Ожидай официальных комментариев военного командования

Враг нанес массированный удар по Украине 9 марта, используя разные виды воздушного оружия. Взрывы зафиксированы в Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Ожидаем официальную информацию.