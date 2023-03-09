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Вибухи у Києві сьогодні та відсутність світла — що відомо про ракетну атаку 9 березня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 09 Березня 2023, 07:38
Вибухи у Києві 9 березня
Фото: Unsplash

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