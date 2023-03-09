Вибухи у Києві сьогодні та відсутність світла — що відомо про ракетну атаку 9 березня

Вибухи у Києві прогриміли у ніч на 9 березня. Ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Розповідаємо, що відомо про ракетний удар по столиці й області.

Вибухи у Києві сьогодні

Вибух у Голосіївському районі Києва

Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше — згодом, — написав мер міста Віталій Кличко.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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– У Голосіївському районі потрапляння в об’єкт інфраструктури, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Вибух у Святошинському районі Києва

Пізніше очільник столиці підтвердив ще один вибух — у Святошинському районі.

– Всі служби прямують на місце. Горять автівки у дворі одного з житлових будинків, — додав Кличко.

Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики їх госпіталізували. Наразі за допомогою звернулися три особи.

Дві людини було поранено уламками ракети. Також останки ракети пошкодили автомобілі, повідомив Попко.

Чому немає світла у Києві

Повідомляється, що через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Після ракетної атаки, у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Повітряна тривога триває у Києві з 00:57 9 березня. Залишайтесь в укриттях!

Нагадуємо:

Не транслюй переміщення військової техніки

Не знімай місця обстрілів та роботу ППО

Очікуй на офіційні коментарі військового командування

Чим обстрілювали Київ 9 березня

У КМВА повідомляють, що росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння.

Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено.

Але, на жаль, аеробалістична ракета типу Кинджал (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури в Києві. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває.

Ворог завдав масованого удару по Україні 9 березня, використовуючи різні види повітряної зброї. Вибухи зафіксовано в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській областях. Очікуємо на офіційну інформацію.