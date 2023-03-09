Пошкодили будинки та критичну інфраструктуру: наслідки нічного обстрілу Харкова

Ніч на 9 березня запам’ятається українцям ще одним масштабним терористичним обстрілом Росією мирних міст нашої держави. Під шквальним вогнем опинилося й місто-залізобетон Харків. Про наслідки обстрілів у Харкові цієї ночі — розповідаємо далі.

Ракетний обстріл Харкова

На світанку, о пів на п’яту ранку, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram повідомив про близько 15 ударів по місту та області з ракетного комплексу С-300.

— Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині, — пише він.

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Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, в Харкові пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Голова міста Ігор Терехов написав, що під прицілом окупантів знову енергетична інфраструктура.

У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. Але ми вистоїмо і все полагодимо.

Відомо, що в селищі міського типу Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила у подвір’я приватного будинку, також пошкоджено декілька житлових будинків.

— Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці, — повідомляє Синєгубов.

Ще одна ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У Слобожанському Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби.

Також відомо, що Харків повністю знеструмлений через ракетну атаку. Окрім цього, як повідомив мер, у місті немає води та опалення. Є проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком. НЕ курсує електротранспорт.

Постраждав від обстрілів не лише Харків: цієї ночі ракети ворога поцілили й в інші міста України. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку ворога у своєму Telegram.

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