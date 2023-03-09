Повредили частные дома и критическую инфраструктуру: последствия ночного обстрела Харькова

Ночь на 9 марта запомнится украинцам еще одним масштабным террористическим обстрелом России мирных городов нашего государства. Под шквальным огнем оказался и город-железобетон Харьков. О последствиях обстрелов в Харькове этой ночью — рассказываем дальше.

Ракетные обстрелы Харькова

На рассвете, в половине пятого утра, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram сообщил об около 15 ударах по городу и области из ракетного комплекса С-300.

— Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом в Харьковской области, — пишет он.

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Предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Глава города Игорь Терехов написал, что под прицелом оккупантов снова энергетическая инфраструктура.

В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом. Но мы выстоим и все починим.

Известно, что в поселке городского типа Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, также повреждены несколько жилых домов.

— Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте, — сообщает Синегубов.

Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.

В Слобожанском Чугуевского района ракета повредила теплицы овощной фабрики.

Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Также известно, что Харьков полностью обесточен из-за ракетной атаки. Кроме того, как сообщил мэр, в городе нет воды и отопления. Есть проблемы с интернетом и мобильной связью. Не курсирует электротранспорт.

Пострадал от обстрелов не только Харьков: этой ночью ракеты врага попали и в другие города Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку противника в своем Telegram.

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