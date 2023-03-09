Война в Украине

Повредили частные дома и критическую инфраструктуру: последствия ночного обстрела Харькова

Виктория Мельник, редактор сайта 09 марта 2023, 10:40
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