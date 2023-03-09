Транспортные остановки и частные дома: в результате утренних обстрелов Херсона погибли люди

Запугивают ракетами, целятся в частные дома, убивают ночью: вот настоящее лицо Российской Федерации перед глазами всего мира, а Украины — в первую очередь.

Ночью россияне совершили масштабный ракетный обстрел Украины, он длился более пяти часов.

Обстрел Херсона

Рано утром стало известно, что российские войска обстреляли Херсон, где целью стал частный дом и остановка общественного транспорта. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак.

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— Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в том числе в остановку общественного транспорта, — пишет он в своем Telegram.

В результате обстрела погибли три человека.

По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 86 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 430 снарядов.

Мирные населенные пункты подвергались атакам из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

От обстрелов РФ также пострадал Харьков. Что известно о ночной атаке на Харьков и есть ли пострадавшие — читай в материале.

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