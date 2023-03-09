Война в Украине

Транспортные остановки и частные дома: в результате утренних обстрелов Херсона погибли люди

Виктория Мельник, редактор сайта 09 марта 2023, 11:31
Обстріл Херсона
Фото: Андрей Ермак

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