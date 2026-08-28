Стиль жизни

Можно ли стирать коврик для мыши: как правильно его почистить

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 августа 2026, 18:00 5 мин.
Можно ли стирать коврик для мыши вручную
Фото Pexels

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