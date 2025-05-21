Компьютер на глазах: Android XR — что известно о смарточках от Google

Фото Depositphotos Технологии не остановить! Смарт-очки — это уже не часть вымышленной вселенной для нового фильма в жанре фантастики, а наше настоящее. Google в сотрудничестве с Samsung представили новую операционную систему Android XR, смарт-очки, сочетающие в себе технологии ИИ и дополненной реальности. Что известно об Android XR, какие приложения планируют перенести на платформу и как это работает – рассказываем дальше в материале. Смарт-очки Android XR: что известно Новая операционная система Android XR может стать настоящим прорывом в технологиях. В частности, Google сообщил, что планирует перенести на Android XR много своих приложений, в частности YouTube, Google TV, Google Photos, Google Maps и Chrome.Разработчики отметили, что сначала Android XR будет запущен на гарнитурах, которые изменят способ просмотра видео, работы и исследования. Первое устройство под кодовым названием Project Moohan, разработанное Samsung, поступит в продажу в следующем году. В операционную систему будет встроен Gemini, помощник с искусственным интеллектом. — Поскольку это Android, любимые мобильные и планшетные программы из Google Play будут работать сразу после установки, а в следующем году появится еще больше программ, игр и увлекательного контента, созданных для XR, добавили разработчики. В скором времени компания начнет испытание прототипов очков под управлением Android XR с небольшой группой пользователей. Читать по теме ИИ в Дії: Минцифры анонсировало тестирование цифрового ассистента для украинцев Рассказываем о создании ИИ-ассистента для предоставления услуг в Дії и почему это удобно для пользователей. Android XR: как пользоваться Согласно информации, опубликованной Google, с помощью гарнитур ты сможешь легко переключаться между полным погружением в виртуальную среду и пребыванием в реальном мире. К примеру, наполнить пространство вокруг себя приложениями и контентом, а также пользоваться Gemini. С помощью Google Карт ты сможешь исследовать города и достопримечательности в режиме погружения. В Chrome ты сможешь выполнять одновременно несколько задач через виртуальные экраны. Компьютер на глазах: Android XR — что известно о смарточках от Google / 4 Фотографии Одним простым жестом также можно будет использовать функцию поиска по кругу, чтобы быстро находить информацию обо всем, что находится рядом! Украина живет в других реалиях — мы бы хотели, чтобы ИИ помогал нам наказать Россию за военные преступления. Реально ли это, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Гаджеты, техніка, технологии, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter