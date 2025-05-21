ИИ в Дії: Минцифры анонсировало тестирование цифрового ассистента для украинцев

В июне на портале Дія заработает бета-тестирование ИИ-ассистента — цифрового помощника, который будет помогать украинцам быстрее и проще получать государственные услуги. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время DOU Day.

Ассистент подскажет, найдет и отправит

Искусственный интеллект в Дії сможет:

консультировать по доступным услугам;

объяснять, какие документы нужны;

находить ближайший ЦПАУ;

отправлять необходимые справки.

В будущем планируется еще более широкий функционал — ИИ-агент будет ориентироваться на жизненную ситуацию пользователя и подбирать соответствующую услугу. Например, в случае чрезвычайного происшествия пользователь сможет описать ситуацию, а ассистент автоматически сформирует заявку, подскажет, какие фото добавить, и отправит ее в соответствующую комиссию.

— Мы переосмыслили, что делаем с Дією. В 2019-2020 году мы сделали скачок и создали сексуальное приложение с точки зрения UX/UI, где можно быстро получать услуги. Но сейчас AI изменил культуру потребления.

Чтобы создать лучший пользовательский опыт, нам нужно трансформировать Дію в ИИ-продукт.

Голосовые команды — уже скоро

В перспективе разработчики планируют добавить возможность голосового управления. Общаться с Дією станет так же естественно, как с современными ИИ-моделями — ChatGPT или Gemini. Это особенно важно для тех, у кого особые потребности или кто просто привык к разговорному формату взаимодействия.

Расширение функциональности Дії с помощью искусственного интеллекта — это не только об удобстве. Это о новом уровне доступности государственных услуг, где каждый гражданин получит помощь в понятном и действенном формате.

Ранее мы рассказывали, как украинская Дія оказалась в ТОП лучших изобретений мира!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.