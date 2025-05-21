ИИ в Дії: Минцифры анонсировало тестирование цифрового ассистента для украинцев

Фото Unsplash В июне на портале Дія заработает бета-тестирование ИИ-ассистента — цифрового помощника, который будет помогать украинцам быстрее и проще получать государственные услуги. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время DOU Day. Ассистент подскажет, найдет и отправит Искусственный интеллект в Дії сможет: консультировать по доступным услугам; объяснять, какие документы нужны; находить ближайший ЦПАУ; отправлять необходимые справки. В будущем планируется еще более широкий функционал — ИИ-агент будет ориентироваться на жизненную ситуацию пользователя и подбирать соответствующую услугу. Например, в случае чрезвычайного происшествия пользователь сможет описать ситуацию, а ассистент автоматически сформирует заявку, подскажет, какие фото добавить, и отправит ее в соответствующую комиссию.— Мы переосмыслили, что делаем с Дією. В 2019-2020 году мы сделали скачок и создали сексуальное приложение с точки зрения UX/UI, где можно быстро получать услуги. Но сейчас AI изменил культуру потребления. Чтобы создать лучший пользовательский опыт, нам нужно трансформировать Дію в ИИ-продукт. Читать по теме Как проверить Дія.Підпис — два способа и подробная инструкция к ним Как проверить Дія.Підпис — читай инструкцию в материале. Голосовые команды — уже скоро В перспективе разработчики планируют добавить возможность голосового управления. Общаться с Дією станет так же естественно, как с современными ИИ-моделями — ChatGPT или Gemini. Это особенно важно для тех, у кого особые потребности или кто просто привык к разговорному формату взаимодействия. Расширение функциональности Дії с помощью искусственного интеллекта — это не только об удобстве. Это о новом уровне доступности государственных услуг, где каждый гражданин получит помощь в понятном и действенном формате. Ранее мы рассказывали, как украинская Дія оказалась в ТОП лучших изобретений мира! А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дия, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter