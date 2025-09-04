TELEMART.UA празднует юбилей: как выбрать компьютер с реальными скидками

Telemart.ua празднует 15 лет на рынке компьютерной техники!
Это прекрасная возможность обновить компьютер или ноутбук именно под твои цели — от учебы до профессиональной работы.
Тебя ждут:
- скидки на готовые ПК, ноутбуки и комплектующие;
- бесплатная сборка ПК под необходимую конфигурацию;
- подарки и конкурсы.
Как выбрать ПК под конкретные задачи?
Для гейминга
- процессор: Intel Core i5 / Ryzen 5 или выше — мощность для современных ААА-игр и многозадачности, чтобы ни одна фоновая программа не замедляла игру;
- видеокарта: RTX 3060/RX 6600 или выше — плавный геймплей в Full HD и даже 2K, стабильные 60+ FPS в любой игре;
- ОЗУ: от 16 ГБ, а для новых тяжелых проектов — 32 ГБ, чтобы открывать несколько игр и стримов одновременно;
- накопитель: SSD 1 ТБ — быстрая загрузка системы, без ожиданий и лагов;
- дополнительно: качественное охлаждение и надежный блок питания, чтобы даже в разгаре игры система оставалась стабильной.
Для стриминга
- процессор: Intel Core i7 / Ryzen 7 со многими потоками — чтобы играть и транслировать одновременно;
- видеокарта: RTX 3070 / RTX 4060 Ti или выше — для плавной картинки на стриме;
ОЗУ: 32 ГБ для многозадачности;
- накопитель: SSD NVMe от 1 ТБ — скорость и место для видеозаписей;
- дополнительно: качественная вебкамера, микрофон, второй монитор для контроля чата.
Для дизайна
- процессор: Intel i7 / Ryzen 7 — быстрая работа с графикой;
- видеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 4070 или аналоги от AMD для 3D и видеомонтажа;
- ОЗУ: от 32 ГБ — для больших проектов в Photoshop, Illustrator, Blender;
- накопитель: SSD 1-2 ТБ + HDD для архива;
- дополнительно: профессиональный монитор с точной передачей цветов.
Для программирования
- процессор: Ryzen 5 / Intel i5 или выше — достаточно для IDE и компиляции;
- видеокарта: не критичная, но для геймдева — RTX 3060 и выше;
- ОЗУ: 16-32 ГБ для комфортной работы со многими вкладками и сервисами;
- накопитель: NVMe SSD от 1 ТБ для быстрого доступа к проектам;
- дополнительно: двойной монитор для кода и документации.
Для бизнеса и учебы
- процессор: Intel i3 / Ryzen 3 — для офисных задач;
- видеокарта: интегрированная — хватает для документооборота, учебных программ и видеосвязи;
- ОЗУ: 8-16 ГБ — оптимальный баланс производительности;
- накопитель: SSD от 512 ГБ — быстрая загрузка системы;
- дополнительно: вебкамера и микрофон для онлайн-занятий и встреч.
Техника, которая служит годами — выбор за тобой!
Теперь ты уже знаешь, какой ПК или ноутбук нужен именно тебе для комфортной и продуктивной работы.
На сайте TELEMART.UA подготовлены специальные портальные страницы с лучшим выбором техники под любые задачи.
Выбирай готовые решения со скидками и обновляй свое рабочее пространство уже сегодня!
Большое событие вскоре произойдет для всех пользователей iPhone. Apple анонсировала iOS 26. Узнай, когда она выйдет в Украине.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!