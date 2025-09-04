TELEMART.UA празднует юбилей: как выбрать компьютер с реальными скидками

Telemart.ua празднует 15 лет на рынке компьютерной техники!

Это прекрасная возможность обновить компьютер или ноутбук именно под твои цели — от учебы до профессиональной работы.

Тебя ждут:

скидки на готовые ПК, ноутбуки и комплектующие;

бесплатная сборка ПК под необходимую конфигурацию;

подарки и конкурсы.

Как выбрать ПК под конкретные задачи?

Для гейминга

процессор: Intel Core i5 / Ryzen 5 или выше — мощность для современных ААА-игр и многозадачности, чтобы ни одна фоновая программа не замедляла игру;

видеокарта: RTX 3060/RX 6600 или выше — плавный геймплей в Full HD и даже 2K, стабильные 60+ FPS в любой игре;

ОЗУ: от 16 ГБ, а для новых тяжелых проектов — 32 ГБ, чтобы открывать несколько игр и стримов одновременно;

накопитель: SSD 1 ТБ — быстрая загрузка системы, без ожиданий и лагов;

дополнительно: качественное охлаждение и надежный блок питания, чтобы даже в разгаре игры система оставалась стабильной.

Для стриминга

процессор: Intel Core i7 / Ryzen 7 со многими потоками — чтобы играть и транслировать одновременно;

видеокарта: RTX 3070 / RTX 4060 Ti или выше — для плавной картинки на стриме;

ОЗУ: 32 ГБ для многозадачности;

накопитель: SSD NVMe від 1 ТБ — скорость и место для видеозаписей;

дополнительно: качественная вебкамера, микрофон, второй монитор для контроля чата.

Для дизайна

процессор: Intel i7 / Ryzen 7 — быстрая работа с графикой;

видеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 4070 или аналоги от AMD для 3D и видеомонтажа;

ОЗУ: от 32 ГБ — для больших проектов в Photoshop, Illustrator, Blender;

накопитель: SSD 1-2 ТБ + HDD для архива;

дополнительно: профессиональный монитор с точной передачей цветов.

Для программирования

процессор: Ryzen 5 / Intel i5 или выше — достаточно для IDE и компиляции;

видеокарта: не критичная, но для геймдева — RTX 3060 и выше;

ОЗУ: 16-32 ГБ для комфортной работы со многими вкладками и сервисами;

накопитель: NVMe SSD от 1 ТБ для быстрого доступа к проектам;

дополнительно: двойной монитор для кода и документации.

Для бизнеса и учебы

процессор: Intel i3 / Ryzen 3 — для офисных задач;

видеокарта: интегрированная — хватает для документооборота, учебных программ и видеосвязи;

ОЗУ: 8-16 ГБ — оптимальный баланс производительности;

накопитель: SSD от 512 ГБ — быстрая загрузка системы;

дополнительно: вебкамера и микрофон для онлайн-занятий и встреч.

Техника, которая служит годами — выбор за тобой!

Теперь ты уже знаешь, какой ПК или ноутбук нужен именно тебе для комфортной и продуктивной работы.

На сайте TELEMART.UA подготовлены специальные портальные страницы с лучшим выбором техники под любые задачи.

Выбирай готовые решения со скидками и обновляй свое рабочее пространство уже сегодня!

