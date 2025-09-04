TELEMART.UA святкує ювілей: як обрати комп’ютер із реальними знижками

Telemart.ua святкує 15 років на ринку комп’ютерної техніки!

Це чудова нагода оновити комп’ютер або ноутбук саме під твої цілі — від навчання до професійної роботи.

На тебе чекають:

знижки на готові ПК, ноутбуки та комплектуючі;

безкоштовна збірка ПК під необхідну конфігурацію;

подарунки та конкурси.

Як вибрати ПК під конкретні задачі?

Для геймінгу

процесор: Intel Core i5 / Ryzen 5 або вище — потужність для сучасних ААА-ігор і багатозадачності, щоб жодна фонова програма не сповільнювала гру;

відеокарта: RTX 3060 / RX 6600 або вище — плавний геймплей у Full HD і навіть 2K, стабільні 60+ FPS у будь-якій грі;

ОЗУ: від 16 ГБ, а для нових важких проєктів — 32 ГБ, щоб відкривати кілька ігор і стрім одночасно;

накопичувач: SSD 1 ТБ — швидке завантаження системи, без очікувань і лагів;

додатково: якісне охолодження і надійний блок живлення, щоб навіть у розпалі гри система залишалася стабільною.

Для стримінгу

процесор: Intel Core i7 / Ryzen 7 із багатьма потоками — щоб грати і транслювати одночасно;

відеокарта: RTX 3070 / RTX 4060 Ti або вище — для плавної картинки на стрімі;

ОЗУ: 32 ГБ для багатозадачності;

накопичувач: SSD NVMe від 1 ТБ — швидкість і місце для відеозаписів;

додатково: якісна вебкамера, мікрофон, другий монітор для контролю чату.

Для дизайну

процесор: Intel i7 / Ryzen 7 — швидка робота з графікою;

відеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 4070 або аналоги від AMD для 3D та відеомонтажу;

ОЗУ: від 32 ГБ — для великих проєктів у Photoshop, Illustrator, Blender;

накопичувач: SSD 1–2 ТБ + HDD для архіву;

додатково: професійний монітор із точною передачею кольорів.

Для програмування

процесор: Ryzen 5 / Intel i5 або вище — достатньо для IDE та компіляції;

відеокарта: не критична, але для геймдеву — RTX 3060 і вище;

ОЗУ: 16–32 ГБ для комфортної роботи з багатьма вкладками й сервісами;

накопичувач: NVMe SSD від 1 ТБ для швидкого доступу до проектів;

додатково: подвійний монітор для коду та документації.

Для бізнесу та навчання

процесор: Intel i3 / Ryzen 3 — для офісних задач;

відеокарта: інтегрована — вистачає для документообігу, навчальних програм та відеозв’язку;

ОЗУ: 8–16 ГБ — оптимальний баланс продуктивності;

накопичувач: SSD від 512 ГБ — швидке завантаження системи;

додатково: вебкамера та мікрофон для онлайн-занять і зустрічей.

Техніка, яка служить роками — вибір за тобою!

Тепер ти вже знаєш, який ПК або ноутбук потрібен саме тобі для комфортної та продуктивної роботи.

На сайті TELEMART.UA підготовано спеціальні портальні сторінки з найкращим вибором техніки під будь-які задачі.

Обирай готові рішення зі знижками та оновлюй свій робочий простір вже сьогодні!

Велика подія незабаром відбудеться для усіх користувачів iPhone. Apple анонсувала iOS 26. Дізнайся, коли вона вийде в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!