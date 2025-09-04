TELEMART.UA святкує ювілей: як обрати комп’ютер із реальними знижками

Telemart.ua святкує 15 років на ринку комп’ютерної техніки!
Це чудова нагода оновити комп’ютер або ноутбук саме під твої цілі — від навчання до професійної роботи.
На тебе чекають:
- знижки на готові ПК, ноутбуки та комплектуючі;
- безкоштовна збірка ПК під необхідну конфігурацію;
- подарунки та конкурси.
Як вибрати ПК під конкретні задачі?
Для геймінгу
- процесор: Intel Core i5 / Ryzen 5 або вище — потужність для сучасних ААА-ігор і багатозадачності, щоб жодна фонова програма не сповільнювала гру;
- відеокарта: RTX 3060 / RX 6600 або вище — плавний геймплей у Full HD і навіть 2K, стабільні 60+ FPS у будь-якій грі;
- ОЗУ: від 16 ГБ, а для нових важких проєктів — 32 ГБ, щоб відкривати кілька ігор і стрім одночасно;
- накопичувач: SSD 1 ТБ — швидке завантаження системи, без очікувань і лагів;
- додатково: якісне охолодження і надійний блок живлення, щоб навіть у розпалі гри система залишалася стабільною.
Для стримінгу
- процесор: Intel Core i7 / Ryzen 7 із багатьма потоками — щоб грати і транслювати одночасно;
- відеокарта: RTX 3070 / RTX 4060 Ti або вище — для плавної картинки на стрімі;
- ОЗУ: 32 ГБ для багатозадачності;
- накопичувач: SSD NVMe від 1 ТБ — швидкість і місце для відеозаписів;
- додатково: якісна вебкамера, мікрофон, другий монітор для контролю чату.
Для дизайну
- процесор: Intel i7 / Ryzen 7 — швидка робота з графікою;
- відеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 4070 або аналоги від AMD для 3D та відеомонтажу;
- ОЗУ: від 32 ГБ — для великих проєктів у Photoshop, Illustrator, Blender;
- накопичувач: SSD 1–2 ТБ + HDD для архіву;
- додатково: професійний монітор із точною передачею кольорів.
Для програмування
- процесор: Ryzen 5 / Intel i5 або вище — достатньо для IDE та компіляції;
- відеокарта: не критична, але для геймдеву — RTX 3060 і вище;
- ОЗУ: 16–32 ГБ для комфортної роботи з багатьма вкладками й сервісами;
- накопичувач: NVMe SSD від 1 ТБ для швидкого доступу до проектів;
- додатково: подвійний монітор для коду та документації.
Для бізнесу та навчання
- процесор: Intel i3 / Ryzen 3 — для офісних задач;
- відеокарта: інтегрована — вистачає для документообігу, навчальних програм та відеозв’язку;
- ОЗУ: 8–16 ГБ — оптимальний баланс продуктивності;
- накопичувач: SSD від 512 ГБ — швидке завантаження системи;
- додатково: вебкамера та мікрофон для онлайн-занять і зустрічей.
Техніка, яка служить роками — вибір за тобою!
Тепер ти вже знаєш, який ПК або ноутбук потрібен саме тобі для комфортної та продуктивної роботи.
На сайті TELEMART.UA підготовано спеціальні портальні сторінки з найкращим вибором техніки під будь-які задачі.
Обирай готові рішення зі знижками та оновлюй свій робочий простір вже сьогодні!
