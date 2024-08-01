Чтобы осанка оставалась здоровой. Как правильно сидеть за компьютером — важные советы

Если твоя работа требует постоянного сидения за компьютером, это может повлиять на твою осанку, мышцы, суставы и глаза. Есть несколько универсальных правил, которые помогут каждый день заботиться о своем здоровье даже во время работы. Читай, как правильно сидеть за компьютером, чтобы была здоровая осанка.

Как правильно сидеть за компьютером: советы для здоровой осанки

После восьми часов сидя перед компьютером у тебя могут появляться такие неприятные симптомы, как боль в глазах, спине и шее, отеки тела, головная боль и спазмы мышц. Если так работать каждый день, можно испортить свое здоровье.

Поэтому свой рабочий день следует проводить по определенным правилам, которые помогут улучшить твое состояние после него.

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Держи спину и шею ровно — от этого зависит твоя осанка, правильное кровообращение и отсутствие проблем со спиной. Не наклоняй шею вперед, потому что это чревато головной болью из-за неправильного кровообращения.

от этого зависит твоя осанка, правильное кровообращение и отсутствие проблем со спиной. Не наклоняй шею вперед, потому что это чревато головной болью из-за неправильного кровообращения. Выбери удобное кресло или эргономичный стул. Качественный стул или кресло стоят дорого, однако эта сумма значительно меньше, чем лечение.

Стопы должны стоять на полу, а колени — быть согнутыми под углом 90°C. Если высоты стула не хватает, его нужно отрегулировать или поставить под ноги подставку.

быть согнутыми под углом 90°C. Если высоты стула не хватает, его нужно отрегулировать или поставить под ноги подставку. Руки положи ровно на клавиатуру, важно не сгибать их в запястьях. Здоровое положение локтей — должны быть согнутыми под углом 90°C.

должны быть согнутыми под углом 90°C. Расстояние от глаз до монитора должно быть минимум 50 см. Угол взора должен быть прямым. Поднимать или опускать голову, чтобы рассмотреть монитор, нельзя.

Если у тебя устают и болят глаза, можно использовать капли (искусственная слеза) и приобрести очки для работы за компьютером. Лучше всего по этим средствам получить консультацию офтальмолога.

Важным при работе за компьютером является и свет. Он должен быть естественным или искусственным. Также свет не должен падать прямо на монитор, ведь блики напрягают глаза. У монитора можно поставить дополнительную лампу, которая будет светить сбоку.

Однако самым важным при работе за компьютером для сохранения осанки является отдых. Каждый час делай маленький перерыв на 5-10 минут. Во время него не пользуйся телефоном, а двигайся. Лучше всего проводить такие перерывы на свежем воздухе. Также полезна зарядка для глаз.

Для здоровой осанки после рабочего дня уделяй 30-60 минут спорту. Это может быть прогулка домой пешком, час в спортзале или асаны йоги для спины и шеи.

Раз в несколько часов не забывай проветривать комнату. Свежий воздух положительно влияет на концентрацию и энергичность. Также можно установить рядом с рабочим местом увлажнитель воздуха.

Раньше мы рассказывали, как сохранить зрение, если постоянно работаешь за компьютером.

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