Улучшается осанка, работа мозга и психологический аспект: как йога влияет на организм и полезные упражнения от тренера

Йога в последнее время стала очень популярна. Есть разные виды йоги, которые помогают держать свое тело в тонусе, успокаивают и улучшают здоровье. Некоторые асаны даже могут улучшить осанку и помочь снять боль в спине.

Тренер из йоги Александра Каленюк рассказала Вікнам о том, как йога влияет на организм, и поделились асанами для твоей осанки.

Как йога влияет на организм

О физическом эффекте йоги

— В йоге сочетаются упражнения на силу, гибкость, концентрацию, баланс, координацию и расслабление.

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Важно, что на занятиях йогой мы учимся выполнять все эти упражнения осознанно, как процесс изучения и понимания своего тела, — объясняет Александра.

Она рассказывает, что существуют разные виды йоги:

где больше силовой нагрузки — они развивают выдержку и укрепляют мышцы;

более мягкие практики — они прекрасно успокаивают и помогают развить гибкость. Например, когда позы долго удерживаются на полном расслаблении;

динамические — кроме силы и гибкости, хорошо развивается плавность движений и даже грациозность.

— Утренние и вечерние занятия могут отличаться своим эффектом. Утром занятия обычно более активные и направлены на то, чтобы разбудить себя и зарядиться на весь день, активизироваться.

Вечерние — более заземляют и расслабляют, чтобы настроиться на хороший спокойный сон, — отмечает тренер.

О психологическом влиянии йоги

По словам Александры, регулярные занятия йогой помогают быть спокойнее, не погружаться в плохие мысли, отслеживать и замечать, когда твой поток мыслей несет совсем в плохое направление.

— Занятия йогой нормализуют наш уровень активности: тревожного — успокаивает, уставшего заряжает, — подчеркивает эксперт.

О влиянии йоги на мозг и мышление

— Упражнения по йоге — это ряд моторных, сложно-программированных задач для всего тела, для выполнения которых включаются фактически все структуры головного мозга.

Что, в свою очередь, стимулирует развитие:

межполушарного взаимодействия — скорость обработки информации;

стволовые образования головного мозга — энергоснабжение и уровень активации всего мозга;

лобные структуры — восприятие и воспроизведение сложных алгоритмов, причинно-следственных связей, критического мышления, чтобы фильтровать информацию.

Также йога помогает воспринимать информацию и улучшить память, — рассказывает Александра Каленюк.

Как улучшить осанку с помощью йоги

Тренер говорит, что йога может помочь улучшить осанку. За ее правильное формирование ответственны, прежде всего, внутренние мышцы корпуса и глубинные мышцы позвоночника.

Эти мышцы нужно и укреплять, и растягивать, чтобы не было напряжения или зажимов, — отмечает она.

Александра поделилась с нами упражнениями, улучшающими осанку, но говорит, что нужно учитывать противопоказания.

— У многих людей есть протрузии и грыжи, так что упражнения важно выполнять осторожно. Ни в коем случае не допускать болезненных ощущений. Лучше выполнять их под наблюдением тренера, — добавляет эксперт.

Что касается времени, которое нужно, чтобы улучшить осанку, это зависит от многих факторов и является индивидуальным. Ведь у каждого своя исходная точка, состояние здоровья, особенности конституции, стиль и ритм жизни, опыт, наличие или отсутствие травм.

— Однозначно эффект будет ощущаться уже через несколько занятий. Но это зависит от выбранного стиля йоги, компетенции тренера и частоты занятий.

Но что точно — стабильный и отличный результат от практики по йоге мы получаем путем системных занятий (это как здоровое питание), — объясняет Александра.

Асаны для улучшения осанки

Поза горы (Тадасана)

Кошка-корова (Марджариасана)

Кошка-корова выполняется в динамике — прогиб-скругление. (Фото предоставлены тренером Александрой Каленюк).

Поза стула (Уткатасана)



Поза лука (Дхануросано)



Поза саранчи (Шалабхасана)



Поза верблюда (Уштрасана)



Планка (Пхолокосано)



Собака мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана)

Собака мордой вниз — полная и упрощенная версия.



Собака мордой вверх (Урдхва Мукха Шванасана)

Йога и похудение

Александр Каленюк говорит, что можно похудеть с помощью йоги, но нужно также урегулировать свое питание и режим сна.

— Если есть цель похудеть с помощью йоги, для этого нужно выбирать более интенсивные и динамичные стили. К примеру, аштанга-йога, или горячая йога (проходит в зале при высокой температуре и влажности).

Однако у них есть противопоказания, с которыми нужно предварительно ознакомиться. А еще лучше — проконсультироваться с врачом, — рассказывает тренер.

Она добавляет: нужно понимать, что похудение — отнюдь не основная цель в йоге. Она укрепляет тело, делает его сильнее, выносливее и гибче.

Также занятия йогой учат быть внимательнее и заботливее к себе.

Это, в свою очередь, может повлиять на более осознанный выбор продуктов, предпочтение более здоровым блюдам. А лучше чувствовать, когда мы уже насытились, и не переедать, — объясняет Александра.

Конечно, это не означает, что при занятиях йогой питание становится лучше само собой. Все зависит от выбора человека. Однако йога — отличный инструмент, который поможет на пути улучшения и своего здоровья, и питания, и отношения к себе, и внешнему виду тоже.

Асаны, которые помогут снять боль в спине

Поза щенок (Уттана Шишасана)

Поза ребенка (Баласана)

Поза интенсивного вытягивания (Уттанасана)

Наклон к ногам сидя (Пащимотанасана)

Также можно повторить позу кошка-корова, выполняемую в динамике.

Какие противопоказания для занятий йогой

Перед занятием йогой важно учитывать несколько моментов.

Базовые противопоказания:

острые инфекционные заболевания, в том числе ОРВИ с повышенной температурой;

гнойные и некротические процессы;

любые острые состояния; обострение хронических заболеваний;

выраженная физическая астения после физической травмы, оперативного вмешательства, перенесенного заболевания;

послеоперационный период;

травмы.

— Всегда нужно разбирать конкретный случай.

Прежде чем начинать заниматься йогой, лучше проконсультироваться с врачом. Если есть проблемы со здоровьем — это обязательно!

Тогда с его разрешения можно для начала выбрать не просто йогу, а именно йоготерапию. Это отдельное направление, где упражнения более мягкие, их цель — восстановить здоровье. Такие занятия обычно проводит тренер-реабилитолог, — рассказывает Александра Каленюк.

Группы в йоготерапии меньше и занятия имеют более индивидуальный подход, чтобы помочь справиться с конкретным недомоганием или состоянием.

Тренер подбирает и адаптирует позы к требованиям организма человека. Цель таких занятий — решить некоторые проблемы, которые беспокоят человека:

облегчить хроническую боль;

ускорить восстановление после травмы;

улучшить гибкость;

уменьшить стресс;

улучшить самочувствие;

получить помощь при депрессии.

— Если человек хорошо чувствует себя и не имеет противопоказаний, то начинать лучше с занятий для начинающих. На них тренер больше времени уделяет технике выполнения, анатомическим разъяснениям, настройкам поз.

Для этого и темп занятий более медленный, и доступный для всех уровень интенсивности, — рассказывает эксперт.

Александр подчеркивает: ты — лучший эксперт своего тела. Если чувствуешь острую колющую боль, особенно в суставах, при выполнении поз, нужно делать меньшую амплитуду или пропустить ее.

— После тренировки ты можешь подробнее расспросить тренера об этом моменте. Возможно, нужно немного изменить технику выполнения. Мы же все разные, у каждого свои особенности. Важно помнить, что йога — это не соревнование. Ни с собой, ни с людьми на соседних ковриках.

Необходимо не терять здравый смысл, выполняя асаны, и наблюдать за реакцией своего тела. Ведь занимаемся мы, чтобы улучшить самочувствие, — подчеркнула тренер.

Онлайн-занятия по йоге с Александрой Каленюк

Александра провела ряд бесплатных занятий по йоге, где подробно описывала каждое движение.

Ссылки на все видеозаписи есть в телеграмм-канале ЙОГА | Александра Каленюк.

Это мероприятие было реализовано общественной организацией Let’s do it, GREEN Ukraine в сотрудничестве с сайтом Вікна — новости СТБ и кафе Prostir.

Занятия йогой улучшают нашу физическую и психологическую форму. Ранее мы рассказывали об успокаивающих упражнениях по йоге.

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