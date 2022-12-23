Офисный синдром возникает и дома тоже — что это такое и как его предупредить

Пандемия коронавируса, а затем и полномасштабная война приучили многих украинцев работать онлайн — из собственного дома.

Однако люди часто недооценивают важность правильного обустройства своего рабочего места. Вместо него может служить диван, кровать, журнальный столик и т.д.

Ревматолог Екатерина Заичко уверена, что это может негативно отразиться на здоровье работника. Она рассказала для проекта Бережи себе о том, что такое офисный синдром и как предотвратить его.

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Что такое офисный синдром

Офисный синдром — это симптомы, возникающие в результате длительного пребывания в одном и том же положении во время работы за компьютером в офисе.

Причинами офисного синдрома могут быть неправильное положение тела, неудобные стул и стол, плохое освещение.

Что именно подразумевается под офисным синдромом:

Миофасциальный болевой синдром — хроническое болевое расстройство, при котором давление на чувствительные точки мышц приводит к боли и сжатию мышц в шее, плечах или лопатках. Синдром запястного канала — боль, онемение и покалывание в руке и запястье. Триггерный палец — боль, скованность и оцепенение при сгибании и выпрямлении пальца. Чаще всего страдают безымянный и большой пальцы, но это может произойти и с другими. Тендинит — воспаление сухожилия, часто поражающее локоть, запястье, палец, бедро и другие части тела. Постуральная боль в спине — боль или дискомфорт в спине, вызванный неправильной осанкой. Пателофеморальный синдром — боль в передней части колена и вокруг надколенника (коленной чашечки). Диспепсия — дискомфорт или боль в верхней части живота. Часто сопровождается вздутием живота, тошнотой и отрыжкой.

Как обустроить рабочее место

Фонд для медицинского образования и исследований Mayo разработал советы для офисных работников, как правильно обустроить свое рабочее место.

Выбирай такой стул, чтобы его спинка поддерживала физиологические изгибы позвоночника. Высота стула должна подходить твоему росту так, чтобы колени были на уровне бедер в согнутом под углом 90° положении.

Если ноги не достают до пола, обязательно нужно использовать подставку для ног. Также можно купить регулируемое кресло для тела.

Чтобы правильно держать осанку, сиди прямо с откинутыми плечами и подтяни подбородок для удлинения позвоночника.

Расположи компьютер так, чтобы экран был всегда на расстоянии вытянутой руки и на одном уровне с твоей зоной видимости или чуть ниже. Прекрасной идеей станет регулируемая подставка для ноутбука.

Мышка и клавиатура должны быть на удобном расстоянии. При этом следи, чтобы запястья были ровными, а руки на уровне или ниже локтя. На рынке есть даже специальные мышки, распределяющие точки давления и поддерживающие запястье.

Обращай внимание также и на освещение помещения. Ведь это может как спровоцировать, так и уменьшить усталость глаз и головные боли. Лучшее место — у окна. Естественный яркий свет способствует продуктивности и здоровому сну.

Как предотвратить офисный синдром

Для того чтобы избавиться от офисного синдрома и предупредить его, следуй этим советам:

меняй свое положение в течение дня — приобрети стол, меняющий высоту или за которым можно работать стоя;

регулярно выполняй физические упражнения — это уменьшит напряжение мышц;

давай ногам отдых;

правильно сиди за стулом — прижимай спину близко к спинке, держи ноги ровно на полу;

используй подушку для сидения — если твой стул слишком низкий или если ты чувствуешь усталость и боль в спине, копчике или ногах.

Пандемия, дистанционное образование и работа, война приковывают нас к креслу или кровати. Читай, какая норма физической активности для взрослых, чтобы хорошо себя чувствовать и быть здоровыми.

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